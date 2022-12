“No podemos aceptar que se generen dudas sobre la Rama Judicial”, dice el fiscal Francisco Barbosa

Durante la Gran Cumbre de la Justicia 2022, organizada por la Corporación Excelencia en la Justicia, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, reiteró la importancia de respetar las instituciones y la Rama Judicial.

“Este país se ha construido con las instituciones, no podemos aceptar desde ningún punto de vista que se generen dudas sobre la Rama Judicial. No puedo aceptar como Fiscal General de la Nación, que se diga que en la Fiscalía ha habido detenciones arbitrarias o que los jueces han sido cómplices de violaciones de los derechos humanos o de violación de garantías ciudadanas en el marco de procesos judiciales, no se puede tolerar porque la justicia no es un trompo de poner en Colombia y tiene que ser respetada”, afirmó el funcionario.

Además, recalcó la voluntad de acompañar cualquier propósito de paz que se realice en el país, a través de los diálogos o el sometimiento a la justicia; y enfatizó en la necesidad de privilegiar a las víctimas.

“Detrás de cualquier negociación hay víctimas y las víctimas también tienen una voz dentro de estos procesos. En este sentido, llamamos la atención a que las victimas siempre tienen que ser vistas como parte de lo que significó la violencia cotidiana y habitual que se ejerció contra ellos”.

Asimismo, señaló que todos estos propósitos de paz no pueden dejar de lado las violencias cotidianas que se viven en las ciudades. Es decir, aquellos fenómenos que más golpean a la ciudadanía en todos los territorios, como el homicidio, la violencia sexual, entre otros.

“La paz integral es una paz que tiene que ver con las pequeñas causas. Es una paz que tiene que ver con la sociabilidad primaria (…) la paz que tiene que ver con las condiciones habituales o cotidianas de los ciudadanos”, aseguró.

Además añadió que “Este es un país que está acostumbrado a hacer grandes debates de paz, pero una paz digamos abstracta, y es necesario que nosotros también focalicemos nuestra acción con una paz también cotidiana, una paz habitual, una paz que nos permita disminuir los niveles de violencia que están completamente desbordados en el territorio nacional”.

Durante su intervención el fiscal general indicó que, durante los últimos dos años, la entidad ha resuelto más de 40% de los homicidios dolosos ocurridos en el país, y 90% de los asesinatos de mujeres y feminicidios conocidos. Resultados producto de nuevas estrategias y metodologías para abordar las investigaciones.

“Hoy en Colombia tenemos un Grupo Nacional de Género y tenemos un grupo experto en temas de feminicidio, que han venido planteando una tesis investigativa muy interesante desde el punto de vista de las herramientas o las metodologías (…) y es que en todo homicidio contra una mujer partimos de la presunción de que es un feminicidio, desde el punto de vista investigativo, para después descartar si es un feminicidio, pero que sean los elementos materiales probatorios o la evidencia física legalmente obtenida la que nos permita poder tener la vocación de determinar claramente dentro de la formulación de imputación si estamos ante un fenómeno u ante otro fenómeno”, destacó Barbosa Delgado.

Por último, reveló que al terminar su gestión entregará un balance detallado de los avances en materia de justicia obtenidos, como un aporte para orientar las políticas contra la criminalidad y un insumo para sus sucesores.

Cabe resaltar que en el marco de la 11° versión de los Premios de Excelencia en la Justicia, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, recibió, a nombre de la entidad el premio a Mejor Acción contra la Corrupción.

Este premio se otorgó porque se imputó por cuarta vez al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por presuntas irregularidades en la contratación para la logística y entrega de kits de ayuda humanitaria, para la población afectada por la emergencia sanitaria de covid-19 en ese departamento.