“No podemos bajar la guardia”: el llamado del Distrito para uso de tapabocas en colegios de Bogotá

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, recordó que desde este lunes 16 de mayo las instituciones educativas podrán retirar el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados. Asimismo, señaló que para poder hacerlo los territorios deben cumplir con el 70 % de esquemas completos y el 40 % de refuerzos de ese 70 %.

Bermont detalló que siguen siendo San Andrés, Bogotá, Quindío, Barranquilla y Boyacá los departamentos y distritos que pueden retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados en todos sus territorios, mientras que “están muy cerca Caldas y Tolima”.

Con la ratificación de la medida por parte del Gobierno, la Alcaldía de Bogotá se pronunció por medio de la Secretaría de Salud para recomendarles a los padres de familia que la medida no es para que se tome a la ligera y que el tapabocas puede ser usado en ocasiones que lo amerite.

“No podemos bajar la guardia porque tenemos otra alerta respiratoria con otro tipo de virus. Hoy tenemos un pico epidemiológico de infección respiratoria en niños y niñas, no es por covid, pero es un pico que tradicionalmente se tiene todos los años por el clima que tiene Bogotá. Si su niño o niña tiene una gripa, hay que tratar de que no vaya al colegio y, de no poder, que siga utilizando el tapabocas en el colegio [...] Los servicios de pediatría están muy llenos”, argumentó el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez.

#Atención padres de familia y comunidad escolar. Si bien ya no será obligatorio el tapabocas en espacios educativos🧑‍🏫, tengan en cuenta estas recomendaciones que entrega @AlejandroGL2014 para evitar la propagación de infecciones respiratorias en niños, niñas y adolescentes. pic.twitter.com/Nq09yGWAf2 — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) May 14, 2022

Debido a que la restricción del tapabocas se terminó de manera obligatoria para los colegios y en espacios cerrados, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, hizo especial llamado a todas las regiones del país para que se continúe con la vacunación en niños, niñas y adolescentes, especialmente en aquellos entre los 3 y 11 años de edad donde hay un especial rezago.

El ministro Ruiz indicó que en las últimas semanas se ha venido avanzando en el Plan Nacional de Vacunación de manera pausada: “Queremos aumentar la vacunación, especialmente en los niños. Algunos departamentos y distritos que muestran cierto rezago relevante. Esa es una deuda pendiente de todo el país”.

Así mismo, recordó a la población y autoridades presentes en el PMU que se dio apertura a la segunda dosis de refuerzo en la población mayor de 50 años. “En este momento tenemos dosis suficientes y con las vacunas que acaban de llegar de Moderna, se completa la disponibilidad”, dijo.

Sobre el Plan Nacional de Vacunación, la autoridad sanitaria presentó balance del cierre de la fase masiva, por lo que reveló que 11 departamentos y distritos ya están presentando la evaluación de las dosis aplicadas, las tareas pendientes y vacunas remitidas.

“Agradecemos la colaboración de los territorios que han venido trabajando en el tema, pero esperamos que los demás departamentos continúen con su preparación para tener este cierre de fase masiva avanzada en el menor tiempo posible”, sostuvo.