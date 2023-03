“Nos dejó muy pronto”: Andrea Guerrero, afligida por trágica muerte de teniente Julieth García; era amiga de su familia

El Ejército Nacional lamentó este domingo 19 de marzo la muerte de cuatro de sus uniformados, luego de que el helicóptero en el que iban se precipitara al suelo en medio de una zona boscosa de Quibdó, en el departamento de Chocó, mientras se encontraban realizando una operación de abastecimiento de alimento para las tropas.

Mediante su cuenta de Twitter, las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la identidad de los oficiales que fallecieron en este trágico accidente, el cual conmocionó a todo el país. Asimismo, les enviaron un mensaje de apoyo a sus respectivas familias.

Esta era la tripulación que viajaba en el helicóptero accidentado este domingo en Quibdó - Foto: API

“Nos duele el accidente aéreo en Quibdó, Chocó, en donde fallecieron nuestro capitán Héctor Jerez, teniente Julieth García, sargento Johan Orozco y sargento Rubén Leguizamón. Acompañamos a sus familias. ¡Los aviadores no mueren, solo vuelan más alto!”, expresaron.

La teniente Julieth García, que iba al mando de la aeronave, hizo historia en el Ejército Nacional al ser la primera mujer de su rango en poder volar un helicóptero UH 1N.

Con tan solo 31 años, la nacida en Cúcuta, Norte de Santander, ya había realizado una carrera memorable en la institución, cursando todos los estudios pertinentes para finalmente graduarse como Profesional en Ciencias Militares en 2015.

La teniente Julieth García, una de las víctimas de la tragedia en Chocó. Fotos: Cortesía. - Foto: Fotos: Cortesía.

Julieth García iba en la aeronave accidentada - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“Teniente Julieth Girleza García Cordero de 31 años de edad, oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, ascendió al grado de subteniente en el 2015. La teniente García fue en el año 2020 la primera mujer piloto del Ejército Nacional en el helicóptero UH1N”, precisó el Ejército.

Esta noticia generó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales y muchos internautas lamentaron la muerte de los uniformados, quienes cumplían una gran labor por preservar el bienestar de la ciudadanía.

Una de las primeras personas en pronunciarse fue la periodista Andrea Guerrero, puesto que la teniente era allegada a su familia, principalmente a Luz Elena Guerrero, con la que tenía una amistad muy cercana.

La teniente falleció este domingo en un trágico accidente - Foto: Ejército Nacional

Julieth García se convirtió en la priemra mujer en volar un helicóptero UH 1N - Foto: YouTube: Fuerzas Militares

“Les presento a una cucuteña que nos llenó de orgullo. Girleza fue la primera mujer piloto de helicóptero UH1N y nos dejó muy pronto en este triste accidente. ¡Fuerza para su familia y fuerza para mi Luz Elena que perdió a su amiga del alma!”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Girleza fue un orgullo para toda su familia y sus amigos, hizo historia en el Ejército Nacional y hoy solo podemos reconocerle ese gran trabajo. Mucha luz para Juan Carlos, su papá, y su hermano Felipe”.

La directora de deportes de Noticias RCN recalcó finalmente en su cuenta personal de Twitter que la uniformada es un orgullo para todo el pueblo cucuteño y que su historia será eterna.

Andrea Guerrero lamento la muerte de Julieth García - Foto: Captura de pantallas de instagram / @andreaguerreroquintero

Julieth García era un orgullo para todo el pueblo cucuteño - Foto: Twitter: Andrea Guerrero

Julieth siempre se mostró muy feliz de poder manejar este tipo de helicópteros, conocidos como los “legendarios cazadores”, por ser aptos para misiones de alto riesgo como escolta y reconocimiento, al que se le añaden equipos sofisticados de vigilancia y armamento.

“El ser piloto no solamente es volar la aeronave, sino llevar la responsabilidad de su tripulación y de las tropas a las que nosotros apoyamos. Mi familia siempre me respaldo. La verdad siempre he contado con ellos y es lo más importante para uno desempeñarse en lo que uno desea y sueña”, dijo García hace unos años.