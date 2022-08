“Nos estamos matando”: Santiago Alarcón a Adriana Lucía; recordó frase de Iván Duque

La violencia continúa azotando fuertemente a Colombia, y en los últimos días se han presentado varios asesinatos en diferentes municipios del país, principalmente en los que quedan ubicados en los departamentos del Cauca y Nariño.

De acuerdo con Indepaz, las cifras más recientes indicaron que en lo que va corrido de 2022 se han presentado cerca de 72 masacres en el territorio nacional. Asimismo, señaló que el gobierno debe reforzar las labores de restablecimiento de los derechos de los campesinos y la población indígena.

“Masacre #número 72 ocurrida en 2022. Tres comuneros del Resguardo De San Lorenzo fueron asesinados, en un primer hecho fue atacado un joven de 18 años, quien recibió varios impactos de bala, posteriormente asesinaron al hermano y primo de la primera víctima”, precisó la entidad este fin de semana.

Ante estos lamentables hechos, la cantante Adriana Lucía no se quedó callada y aseguró que un sector de la oposición está contenta de que las masacres sigan en el país, ya que (según ella) solo se acordaron de que estas existían cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia.

“Parecen estar alegres de ver que asesinen gente que lucha por su gente. Desean de todo corazón que las masacres no paren, hallan placer en ello. A esa gente lo único que le importa son ellos mismos. Nada los llena”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Tristemente vivimos en un país que no valora la vida. Uno lleno de miles de masacres dolorosas. No sabía que ‘la gente de bien’ tenía corazón y buenos sentimientos, aunque realmente no creo que sea así”.

Santiago Alarcón, recordado por su papel de Germán Quintero en el Man es Germán (Canal RCN), le respondió rápidamente a la reconocida cantante y manifestó que desde hace años la violencia está disparada en el país.

El artista antioqueño también aprovechó el momento para recordar la polémica frase del expresidente Iván Duque, el cual calificó estos hechos violentos en 2020 como “asesinatos colectivos”.

“Lo triste es que ahora sí son masacres, antes solo eran homicidios colectivos. Hace rato que nos estamos matando, pero para algunos solo hasta ahora está sucediendo. Pongámonos de acuerdo en eso. Son masacres y hay que condenarlas siempre”, puntualizó Alarcón.

Adriana Lucía señaló finalmente que la ciudadanía debe poner de su parte para que las masacres se acaben y aseguró que todos tenemos un reto gigantesco, no solo el gobierno de turno.

“Tantos eufemismos para referirse a las masacres, fruto de la ausencia de tantos años del Estado. En este país en donde el más fuerte manda y el poder está del lado del que mande en la zona. Hay un reto gigantesco: parar de contar muertos. No por el gobierno de turno, por la gente”, concluyó.

Cabe recordar que el fin de semana pasado se registraron en Colombia cerca de cuatro masacres, con más de diez personas fallecidas. Además, aparecieron varios cuerpos desmembrados en algunos territorios.

“Le he pedido al ministro de Defensa garantizar la protección de la vida de los colombianos en todo el territorio. Colombia no puede ser el país de las masacres, esa historia de sangre debe quedar atrás”, expresó el presidente Petro este lunes en Twitter.