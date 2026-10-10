El congresista Daniel Briceño reaccionó a las revelaciones hechas por la exasesora Eva Ferrer en entrevista con SEMANA en las cuales señaló a la ex primera dama Verónica Alcocer de ser la “jefe de una banda” dedicada al tráfico de armas, drogas y dólares.

Frente a este nuevo escándalo que sacude a personas relacionadas con el expresidente Gustavo Petro, el representante a la Cámara por Bogotá aseguró que se deben adelantar todas las investigaciones para llegar al fondo.

“Lo que resalta es absolutamente indignante. No creo que haya ningún tipo de antecedente (...) Es un capítulo totalmente oscuro”, enfatizó el congresista al reaccionar a la entrevista de Eva Ferrer.

Para Briceño, además del cartel de la corrupción que ya se conocía del gobierno de Gustavo Petro, se le debe sumar ahora un “cartel del narcotráfico”, el cual quiso perpetuarse en el poder. “De la que nos salvamos”.

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El congresista aseguró que Eva Ferrer tuvo varios cargos en el gobierno Petro. A esto se le suma su larga amistad con Verónica Alcocer, quien fue la persona que la llevó a participar en la campaña política en 2022 y luego a ser nombrada en varias consejerías.

“Eva Ferrer no es ninguna uribista, no es ninguna abelardista, ella estuvo dentro del gobierno Petro. Tiene una amistad de hace muchos años con la señora Verónica Alcocer”, relató el dirigente político.

Las declaraciones de Eva Ferrer, insiste, le ponen rostro a uno de los mayores escándalos en la historia de Colombia. Indicando, que de las labores ilegales que habría realizado Verónica Alcocer, moviendo cerca de 2,5 millones de dólares, se vieron beneficiados varios políticos.

Igualmente, desenreda la historia sobre el distanciamiento del ahora congresista Agmeth Escaf y Verónica Alcocer: “Hay algo muy llamativo, y es que dice la señora Eva Ferrer que la pelea entre Agmeth Escaf, uno de los senadores del Pato Histórico, y Verónica Alcocer tuvo origen en que, literalmente, Agmeth Escaf le robó un dinero”, detalló.

Frente a todo lo que se conoce hasta el momento, el representante a la Cámara le pidió explicaciones a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por el avance de las investigaciones

“Acá hay un asunto de fondo que no podemos ignorar: nos salvamos de un cartel de la droga. Mientras Petro ayudaba a los narcotraficantes de Colombia a través de la paz total; Verónica Alcocer, según una de sus mejores amigas, traqueteaba en los aviones oficiales de la Fuerza Pública. Esto es absolutamente grave”, indicó.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

Esta información corrobora la decisión de los Estados Unidos de ingresar a Verónica Alcocer en la Lista Clinton.

Eva Ferrer, en la entrevista con SEMANA, le envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella para que garantice su vida e integridad.

Esto se debe a las amenazas que ha recibido y que la obligaron a salir de Colombia. Incluso, detalló que las personas a las que ha salpicado tienen gran poder y nexos con personas peligrosas.

“Siento eso y me han hecho tener conciencia de eso. Cuando se publican unos audios (revelados por SEMANA el pasado primero de agosto), una de las primeras llamadas que recibo es de una persona que me dice que si estoy loca, que si quiero que me peguen un tiro. Y digo: “¿Perdón?”. Me dice: “Estás hablando con gente que hace tráfico de armas y tráfico de drogas”. Y, nada, a partir de ahí llevo dos meses escondida.