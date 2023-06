Más de 4 millones de personas no han renovado su licencia de conducción pese a que el plazo se vence el próximo 20 de junio.

Ojo: estas son las licencias de conducción que no se deben renovar en junio de 2023

Desde hace varios días el Ministerio de Transporte ha venido haciendo un llamado a los ciudadanos para que renueven sus licencias de conducción antes del 20 de junio, día en el que a más de 4 millones de personas se les vence este documento.

Colombia tiene acuerdos con siete países para reconocer la licencia de conducción. - Foto: Ministerio de Transporte

La entidad ha explicado que las licencias antes del año 2012 no contaban con una fecha de vencimiento y por ello no tenían una vigencia definida. Sin embargo, la situación cambió gracias a una nueva legislación con la que se busca disminuir los accidentes que se presentan en las vías, asegurando que las personas mantengan las capacidades físicas y mentales para poder conducir un vehículo sin poner el riesgo su vida y la de los demás.

Esta nueva reglamentación también obedece a la necesidad de alinearse con los estándares que rigen a nivel internacional y que buscan proteger la vida de las personas.

Un punto importante es tener presente las vigencias por las que se rigen cada una de las categorías de acuerdo con la edad del conductor, los menores de 60 años deben realizar este trámite cada 10 años; los mayores de 60 cada 5 y los mayores de 80 lo deben hacer anualmente.

En ese sentido, el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) advirtió hace algunos días que todavía hay más de 4 millones de licencias que deben ser renovadas después de que los afectara la Ley 20161 de 2021 que creó esta nueva reglamentación.

El 76 % de estas licencias pertenecen a motociclistas, mientras que el 24 % corresponde a vehículos particulares y aproximadamente el 1% está relacionado con servicios públicos, según explicó la entidad, que hizo un llamado urgente a los conductores´para que hagan el trámite lo más rápido posible.

¿Quiénes deben renovar la licencia?

Es importante tener en cuenta que los puntos de la licencia no tienen nada que ver con el proceso de aprobación, ya que son dos trámites y conteos totalmente diferentes. - Foto: Getty Images

El Ministerio de Transporte, de acuerdo con lo ordenado en la ley, explicó que las personas que deben renovar su licencia antes del 20 de junio de 2022 son:

Aquellas personas que tengan fecha de vencimiento de su licencia entre el 1 y 31 de enero de 2022. Los conductores cuyo documento no cuentan con una fecha de vencimiento o en su lugar dice “Indefinido”.

En ese sentido, las personas que verifiquen que su licencia de conducción no fue cobijada por la Ley 2161, es decir, no cumplen con ninguno de los requisitos mencionados anteriormente, no deberán hacer ningún trámite por el momento, sino en la fecha que les indique el documento.

“Si un ciudadano verifica que su licencia de conducción no hace parte de las cubiertas por la Ley 2161, debe renovarla de acuerdo con la fecha de vencimiento que indica su licencia en la parte posterior”, precisó el Ministerio.

Si por alguna razón no cuenta con su documento físico, podrá realizar la consulta en la página del RUNT para verificar cuando vence.

¿Cuáles son las multas por conducir sin licencia?

Las personas que no realicen el respectivo trámite pueden enfrentarse a fuertes multas económicas. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante recordar que conducir un vehículo sin poseer una licencia oficial es una infracción y está prohibido por ley en Colombia. Cada tipo de licencia corresponde a un tipo de vehículo, por lo que manejar un vehículo sin haber obtenido la licencia adecuada también se considera una infracción.

En cuanto a las multas por no tener la licencia al día, se deben tener en cuenta dos casos diferentes: no portar la licencia vigente y conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente.

En el primer caso, es decir, no portar la licencia vigente, se aplica una multa de ocho SMLDV, lo que equivale a 309.344 pesos en 2023. Esta infracción se sanciona con el comparendo B-01.

Por otro lado, conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente se considera una infracción más grave. En este caso, la sanción implica una multa de 30 días de salario mínimo, lo que equivale a 1.160.000 pesos en 2023. Esta infracción está catalogada como D.1