Ojo: hay más de 50.000 cupos escolares disponibles en los colegios oficiales de Cundinamarca

A menos de una semana del regreso a clases en Cundinamarca, las 276 instituciones educativas oficiales y sus 2.523 sedes, distribuidas en los 108 municipios no certificados del departamento, cuentan con cupos disponibles para todos los niños y los adolescentes cundinamarqueses.

Desde el municipio de Subachoque, durante la maratón de entrega de obras liderada por el gobernador Nicolás García Bustos, la secretaria de Educación, Marcela Sáenz Muñoz, hizo un llamado a la comunidad educativa para que continúen las inscripciones de todos los estudiantes.

“Estamos próximos a iniciar clases, el lunes 30 de enero, así que por favor, quienes hacen falta, todavía hay 52.000 cupos disponibles en los 276 establecimientos educativos del departamento. Muy invitados a que se acerquen al más cercano y matriculen a sus niños para que nadie se quede sin educación”, resaltó la secretaria.

Las clases en los colegios oficiales de Cundinamarca se retoman el próximo lunes 30 de enero. - Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Así mismo, desde la Dirección de Cobertura se impulsa la campaña ¡Todos a Clase! Compartir en la escuela es el plan, para buscar a todos los niños del departamento, de acuerdo con el seguimiento exhaustivo al comportamiento de la matrícula. Según el último reporte, están registrados en el Sistema Integrado de Matrícula, Simat, 167.098 estudiantes. Esta cifra está en constante cambio por la actual etapa de matrícula.

Vale la pena recordar que, hasta la cuarta semana de enero del año en curso, se mantendrá vigente la etapa regular de renovación de matrícula de alumnos activos (antiguos) y la matrícula de alumnos nuevos. Solo deben dirigirse a la IED más cercana al lugar de residencia en los municipios no certificados, realizar el proceso gratuitamente y sin intermediarios. Al momento de realizar la inscripción deben presentar la documentación requerida para legalizarlo (documento de identidad válido, certificados de escolaridad, notas del último año aprobado).

Igualmente, se le informó a los rectores que el Simat está habilitado para registrar a los estudiantes antiguos, con el propósito de garantizar su continuidad en el sistema, así como las opciones de “reprobados” y “novedades”, para registrar alumnos que reprueban el año y para quienes solicitan traslado.

En el territorio, el proceso de matrícula se realiza, según la Resolución No. 004350 del 02 de junio de 2022 “Por medio de la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas oficiales y no oficiales de los municipios no certificados del departamento de Cundinamarca para la vigencia 2023″.

Para información adicional, la Secretaría pidió comuníquese a los números de teléfono en Bogotá 601 749 1340 o 1307 o acérquese de manera presencial a la dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación, Torre Educación, 5 piso de la Gobernación de Cundinamarca.

Hay nuevo plazo para solicitar cupos escolares en los colegios oficiales de Bogotá

También hay buenas noticias para las familias que necesitan cupo en un colegio del Distrito y no realizaron el proceso a tiempo o aquellas que dejaron liberar el cupo asignado. La Secretaría de Educación abrió una nueva etapa de solicitudes de cupo nuevo para todos los grados desde el pasado 23 de enero.

Lo primero que deben hacer las personas interesadas es consultar los cupos disponibles de la siguiente manera:

• Ingresar a www.educacionbogota.edu.co.

• Dar clic en la opción ‘Matricularte aquí’

• Oprimir el botón ‘Consulta aquí los cupos disponibles’.

Los padres podrán buscar cupos escolares en los colegios oficiales de Bogotá. - Foto: FOTO SEMANA

La Secretaría Distrital de Educación pidió tener presente que la oferta es dinámica y que es posible que aumente o disminuya, por lo que se sugiere consultar constantemente.

Después, deberán solicitar el cupo. Este proceso se puede realizar de tres maneras diferentes:

1. De manera virtual: Diligenciando el formulario web. Para ello deberá seguir estos pasos:

• Ingresar a www.educacionbogota.edu.co

• Clic en ‘Matricúlate aquí’

• Oprimir el botón ‘Solicita el cupo escolar nuevo’.

Después de que se diligencie el formulario se le notificará vía correo electrónico y/o mensaje de texto la confirmación del cupo asignado para que realice la matrícula en el colegio oficial asignado.

2. En el colegio oficial: de manera presencial en la institución educativa distrital que cuente con cupos disponibles. La Secretaría pidió no asistir a otras instituciones que no tienen cupo. Recuerde que los horarios de atención dependen de cada colegio.

El objetivo de la Secretaría de Educación es que ningún niño se quede sin estudiar en Bogotá - Foto: Guillermo Torres - Semana

3. En las Direcciones Locales de Educación: para ello deberá agendar previamente una cita de la siguiente manera:

- Ingresar a www.educacionbogota.edu.co + opción ‘Matricúlate aquí’ + opción ‘Agende su cita para atención personalizada’.

- Seleccionar la opción ‘Solicitar cita’. Luego deberá completar los datos del contacto y al finalizar deberá dar clic nuevamente en el botón ‘Solicitar’.

- Por último, en la parte inferior, deberá dar clic en la opción ‘Agende su cita para recibir atención personalizada’.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, es importante completar las opciones de la cita de la siguiente manera:

• Selecciona el nivel: Local si corresponde a una Dirección Local de Educación o nivel institucional si es en un colegio oficial.

• Selecciona el lugar de atención: la Dirección Local de Educación de la zona en la que viva o el colegio oficial al que se quiera dirigir.

• Selecciona el trámite: ‘Matrículas 2023′.

• Selecciona el día y la hora, según disponibilidad.

• Da clic en ‘Aceptar ' para confirmar la cita.

Si al momento de agendar la cita no está como opción el colegio oficial de su preferencia, puede ir directamente a la institución siguiendo los horarios de atención que tenga.