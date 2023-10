Padres adoptivos no deben presentar en Migración Colombia la sentencia que certifica su parentesco para salir del país, aclara la procuradora

El relato de Fernando Segura

“Me pidieron el documento original de la sentencia de adopción, yo lo llevaba conmigo, por si las moscas, aunque aclaré que el documento tenía información privada, que no podía ser accedida por ellos, porque la ley lo protege. Para los que no saben, una sentencia de adopción tiene todo relato del escenario de falta de garantías de los derechos a los menores, tiene la información real de los nombres de los padres biológicos y adicionalmente cuenta toda la historia, que no siempre es buena, de lo que vivieron los niños antes de nacer. Esa es información de la vida privada de mi hija y no estaba conforme con que un funcionario la leyera”, contó indignado Segura por medio de la red social TikTok .

“Les entregué la información y me dijeron que me tenían que llevar a una sala aparte y allí, ante mi molestia, porque no entendía por qué me llevaban allá, me gritaron y me dijeron que ellos eran autoridad y que ellos podían decidir revisar los documentos, porque yo podía estar cometiendo un abuso con un menor. Luego se pusieron a leer la sentencia, yo pedía que no la leyeran, porque esa información era íntima de la vida privada de mi hija y que lo importante era él resuelve del juez en el que me otorgaban la paternidad y que ellos debían saber por qué la niña no estaba con su madre, sino con un padre soltero”, añadió en el relato.