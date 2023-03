“Maltrata, discrimina y viola el derecho a la intimidad”, dura denuncia contra procedimiento de Migración Colombia en El Dorado

Para Fernando Segura, lo que es un acto de amor, la adopción de su hija de un año y siete meses, lo ha convertido también en un víctima de discriminaciones, especialmente ante las autoridades migratorias.

Así lo denunció el propio Segura, quien es padre soltero, en un video que divulgó en las últimas horas por sus redes sociales, desde donde aseguró que fue víctima de “denuncia abuso de autoridad, maltrato y violación del derecho a la intimidad de parte de funcionarios de Migración Colombia”.

El calvario al que fue sometido este ciudadano se dio el pasado 18 de marzo, cuando intentaba salir del país junto a su hija de un año y siete meses, y decidieron retenerlo al considerar que era extraño que un padre soltero quisiera viajar con una menor de esta edad.

“La denuncia es contra servidores de Migración Colombia, quienes cuando mi hija y yo nos disponíamos a salir del país, por primera vez con ella, decidieron, al revisar los documentos, estando en la ventanilla de Migración, que les parecía atípico o anormal que un hombre fuera papá soltero, además por vía de la adopción”, explicó Segura.

Según el relato, los funcionarios de la autoridad migratoria se tomaron todo el tiempo para revisar el registro civil y empezaron a dudar del ciudadano, por lo que pidieron a la Registraduría que certificara que el registro civil de la menor sí era auténtico. Este proceso no era nada sencillo, si se tiene en cuenta que eran las 3 de la mañana.

La situación se tornó aún más complicada, cuando los funcionarios de Migración Colombia le pidieron también el documento original de la sentencia de adopción, en la que le entregaban a Segura la custodia de la menor.

“Me pidieron el documento original de la sentencia de adopción, yo lo llevaba conmigo, por si las moscas, aunque aclaré que el documento tenía información privada que no podía ser accedida por ellos, porque la ley lo protege. Para los que no saben, una sentencia de adopción tiene todo relato del escenario de falta de garantías de los derechos a los menores, tiene la información real de los nombres de los padres biológicos y adicionalmente cuenta toda la historia, que no siempre es buena, de lo que vivieron los niños antes de nacer. Esa es información de la vida privada de mi hija y no estaba conforme con que un funcionario la leyera”, contó el ciudadano, indignado.

El hecho se dio mientras Segura intentaba salir del país - Foto: Felipe Restrepo / SEMANA

El padre, a pesar de la molestia, entregó el documento que estaba solicitando Migración Colombia, pero aun así no fue suficiente.

“Les entregué la información y me dijeron que me tenían que llevar a una sala aparte y allí ante mi molestia, porque no entendía por qué me llevaban allá, me gritaron y me dijeron que ellos eran autoridad y que ellos podían decidir revisar los documentos, porque yo podía estar cometiendo un abuso con un menor. Luego se pusieron a leer la sentencia, yo pedía que no la leyeran, porque esa información era íntima de la vida privada de mi hija y que lo importante era el resuelve del juez en el que me otorgaban la paternidad y que ellos debían saber por qué la niña no estaba con su madre, sino con un padre soltero”, manifiesta el relato.

Al final, luego de dos horas de espera en la sala en la que fue aislado con su hija, Segura recibió la noticia de que la Registraduría ya había expedido el certificado de autenticidad del registro civil de la menor. No obstante, para dejarlo continuar, le hicieron una petición que le generó aún más indignación.

Fernando Segura estuvo aislado cerca de dos horas mientras la Registraduría certificaba la autenticidad del registro civil de su hija - Foto: guillermo torres-semana

“Me dijeron que si quería salir del país debía dejarles el original del registro civil y el original de la sentencia, ya para ese momento les dejé hacerlo, pero no me puedo quedar callado y aunque pude salir después de dos horas de estar aislado con mi hija, quiero que sepan que Migración Colombia continúa maltratando a los colombianos y extranjeros, maltrata, desconoce la normatividad, discrimina, viola los derechos a la intimidad, viola el derecho a la igualdad”, concluyó Segura.