Paro minero: judicializan a presunto cabecilla del Clan del Golfo sorprendido con una granada

La Fiscalía General de la Nación logró la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Oswaldo Ibáñez Herrera, un hombre apodado con el alias de ‘El Flaco’, quien fue capturado en medio del paro minero y a quien también señalan de pertenecer al Clan del Golfo luego de hallarle una granada.

El ente acusador lo imputa como presunto responsable de porte ilegal de armas o explosivo de uso privativo de las Fuerzas Militares.

“El procesado fue capturado en flagrancia por tropas del Ejército Nacional en el corregimiento Puerto Bélgica del Municipio de Cáceres (Antioquia), cuando portaba una granada de fragmentación, la cual estaría utilizando para amenazar a los comerciantes de la zona y obligarlos a cerrar sus locales”, dice un informe de la Fiscalía conocido por SEMANA.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia, alias ‘El Flaco’ sería el cabecilla urbano del GAO Clan del Golfo en el citado corregimiento y estaría presionando a algunos pobladores para que salieran a bloquear las vías durante el paro minero que se adelanta en la región.

La Fiscalía también investiga si Ibáñez Herrera habría participado en el secuestro de dos jóvenes de la zona, quienes, al parecer, fueron incorporados por la fuerza a la citada organización criminal.

El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que hay indicios de que efectivamente el grupo criminal habría intervenido en el paro minero y tomó un paquete de medidas para atender la profunda crisis de orden público en el Bajo Cauca, entre los departamentos de Cauca y Antioquia, que tiene atemorizada a su población, por la quema de ambulancias y bloqueos de las principales vías.

Bloqueos en Córdoba por paro minero. - Foto: Policía

En la tarde de este domingo, el jefe de Estado fue directo en señalar, al término de un consejo extraordinario de seguridad en Montelíbano, Córdoba, que existen indicios de que detrás de los desmanes está el Clan del Golfo, por lo que anunció que la fuerza pública harán custodiarán la zona de manera indefinida.

Ante esa situación, el jefe de Estado ordenó a la fuerza pública permanecer de manera indefinida en los terrarios afectados por el paro minero en Córdoba y Antioquia, para liberar a las comunidades confinadas por la zozobra de los ataques contra la población.

Desde la Casa de la Música, en Montelíbano, Córdoba, al cierre del Consejo de Seguridad Humana, el Presidente @PetroGustavo dijo: "va a haber una línea de control a toda la maquinaria amarilla en Colombia para rastrear su uso legal y se destruirá la maquinaria de minería ilegal". pic.twitter.com/lEXo6DzHZV — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 12, 2023

“Todas las vías están bajo control, queda un tramo de árboles que tapona uno de los trayectos que aún permanece afectados, pero se está trabajando en ello, estamos removiendo los últimos obstáculos de Cáceres a Tarazá”, sostuvo Petro.

Y añadió en su declaración el presidente: “La presencia de la fuerza pública, que es masiva, se va a mantener en todo territorio liberado de organizaciones ilegales armadas, sean que las que quieren la paz o las que se combaten, permanecerá la presencia del Estado”.

“Si el Clan del Golfo está detrás del paro como los indicios lo demuestran, no tienen voluntad de paz, no puede haber un desmantelamiento, si en su cabeza tienen es defender las economías ilegales como el narcotráfico, la paz es para desmantelar el narcotráfico, toda agrupación que se quiera acercar al poder judicial debe tenerlo claro, ni el Gobierno ni el Estado son para engañar”, dejó claro el jefe de Estado.

Clan del golfo habría amenazado a la comunidad - Foto: Cortesía prensa Fuerzas Militares

También advirtió Petro: “después de varios días de paro y que el Gobierno se levantó, lo que tenemos es una violación del derecho internacional humanitario, quema de ambulancias, confinamiento, sociedad civil e intento de atacar acueductos, indica que más que un ataque contra el Gobierno es contra la población contra Antioquia y Córdoba”.

“Tendremos una línea de control a toda la maquinaria amarilla en Colombia para rastrear su utilización legal, se destruirá la que se use para minería ilegal, lo vamos a intensificar, aguas con mercurio, que afecta animales y humanos”, sentenció el presidente Petro.

Reformas al código minero

En respuesta a lo que ha sido el paro minero en las zonas del Bajo Cauca Antioqueño y en el sur del departamento de Córdoba, el presidente reveló que será intervenido el código minero creado y aprobado hace ya varios años por el Gobierno Nacional de la época, para dar claridad y apoyo a la minería minoritaria en el país.

El mandatario aseveró que lo que se busca es no atacar a la pequeña minería, sino, por el contrario, entregarles las herramientas necesarias para trabajar desde la legalidad.

Petro en Córdoba tras anuncios - Foto: Suministrada a SEMANA por presidencia

“Avanzaremos, una vez se recupere la normalidad, los invito al Palacio de Nariño, a la dirigencia minera, la real dirigencia minera, a dialogar sobre cómo es que vamos a construir el Distrito Agrominero en el Nordeste y en el norte de Antioquia: qué condiciones va a tener, qué derechos tendrán los pequeños mineros, qué inversiones hará el Gobierno Nacional para que podamos tener una minería sostenible que no destruya el río Cauca”, dijo el presidente.

En el Código Minero que según dijo el mismo presidente fue “redactado y aprobado” en el Gobierno de Pastrana, se desconoció a esos pequeños mineros de las regiones y se le dio prioridad a la gran minería multinacional, por lo que debe ser intervenido.

“Se desconoció al pequeño minero, se le criminalizó, se le persiguió. Nosotros vamos a reformar ese código minero en función del reconocimiento y la titulación de derechos de las familias pequeñas mineras y ancestrales de Colombia, con un apoyo del Gobierno, para que esa actividad no deprede el territorio, no use mercurio, no contamine y afecte las aguas, los ríos”, explicó el mandatario.