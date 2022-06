Personería de Medellín abre investigación por video donde estudiantes aclaman a Petro

El Ministerio Público de la capital de Antioquia anunció un estudio para aclarar las escenas donde un grupo de alumnos de un colegio de Medellín gritaron arengas a favor de Gustavo Petro con la presunta complicidad de un adulto.

De momento, no se tiene certeza si uno de los docentes estaría involucrado en el incidente que ha sido duramente cuestionado en las redes sociales dado que las instituciones educativas deben estar al margen de la promoción política.

El personero William Yeffer Vivas Lloreda explicó que, inicialmente, se realizará una indagación con efectos disciplinarios para esclarecer si la grabación se dio en un establecimiento de educación pública.

Además, con el fin de ilustrar si el docente que acompañaba a los menores de edad los habría incitado para hacerle campaña al líder del Pacto Histórico, pues así ha sido asumido por algunos detractores de Petro.

“Se va a hacer una vigilancia de reacción inmediata. Unos servidores de la Personería se van a desplazar hacia la institución para poder determinar la ocurrencia de ese hecho en esa institución”, mencionó el funcionario.

Una vez estén allí, recopilarán las pruebas necesarias para identificar a la persona que tuvo a cargo el grupo de niños. Cuando eso se dé, lo vincularán directamente a la investigación con la posibilidad de ser sancionado por incurrir en las faltas.

Por ser una indagación preliminar, la sanción sería de seis meses y si hallan elementos que impulsen a la formalización, el período se escalaría por otros seis meses. Sin embargo, si se identifica al docente lo más pronto posible, los tiempos no se extenderían.

Frente a este caso, SEMANA consultó con la Secretaría de Educación de Medellín y respondieron estar trabajando para esclarecer la situación.

Sin embargo, el acto escaló hasta el Ministerio de Educación donde rechazaron los hechos en los que se vean involucrados niños y adolescentes en actos de proselitismo político, y reiteró la prohibición de participación indebida en política de servidores públicos.

“Los educadores de los colegios oficiales y privados deben continuar cumpliendo su rol permanente de formación en principios ciudadanos y democráticos, sin involucrar ninguna causa política, ideológica, religiosa o de otra índole”, indicó el Ministerio.

De otro lado, Ómar Arango, integrante de Fecode en Antioquia, dijo que los educadores no están autorizados para adoctrinar.

“Los educadores no adoctrinamos, abrimos los ojos a los niños, ‘por qué el rico, por qué pobre... por qué hay corrupción. No podemos hacer proselitismo político, estamos velando que los maestros no caigan en ese error al interior de las aulas”, aseguró Arango en Mañanas Blu.

La normativa obliga a los funcionarios a no participar en actividades políticas

Este anuncio tiene lugar una semana después de que la Personería les reiterara a los funcionarios públicos de la Alcaldía de Medellín las prohibiciones a los que están sujetos en el marco de los procesos electorales, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.

Por medio de una circular que se emitió en febrero, el Ministerio Público les comunicó a los empleados del distrito las doce actuaciones que deben evitar para no incurrir en la normativa en medio de las elecciones.

“Los servidores y entidades descentralizadas deben abstenerse de utilizar la autoridad de la cual están investidos para ponerla al servicio de una causa política. Acosar, presionar o determinar en cualquier forma a subalternos para que respalden alguna campaña o controversia política”, son algunas de las medidas que anunció la Personería.

Además, insistió que los empleados no están autorizados para disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar actividades políticas ni mucho menos utilizar las reuniones institucionales para patrocinar las aspiraciones electorales.

Para no nadar en contra de la Constitución, nueve funcionarias del gabinete del distrito renunciaron para sumarse a la campaña de Gustavo Petro en Antioquia. Se trata de la secretaria de las Mujeres, Ana María Valle Villegas, y la gerente de Etnias, Farlin Perea Rentería.