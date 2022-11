Piedad Córdoba y Federico Gutiérrez, enfrentados en la Corte Suprema: detalles de la batalla judicial que tiene nueva fecha de audiencia

Tal como SEMANA había revelado, la Corte Suprema fijó para el próximo 25 de noviembre la citación que el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda le hizo a la senadora Piedad Córdoba para que asista, de manera presencial, a la Corte Suprema de Justicia a una audiencia de conciliación.

El llamado de la Sala de Instrucción se da luego de una denuncia que presentó Federico Gutiérrez contra Córdoba por supuestos delitos de desprestigio en contra suya, en su condición de candidato en ese momento de Equipo por Colombia. Dicha denuncia incluía a otros miembros del Pacto Histórico.

En el documento en poder de SEMANA se fija como fecha las 9:00 a.m. y no se acepta que la diligencia se haga de manera virtual, por lo que se hará obligatorio que Córdoba, que en otros casos ha presentado una gran cantidad de excusas para no acudir a la Corte, esta vez tenga que hacerlo.

Córdoba envió hace par de días una excusa a la Corte Suprema explicando que la cita, inicialmente programada para el pasado 16 de noviembre, no podría ser atendida porque se encontraba ese día en sesión en el Congreso. Y fue el despacho del magistrado Rueda que dejó el 25 de noviembre para escuchar a la congresista Córdoba.

SEMANA consultó al abogado de Córdoba, Miguel Ángel del Río, quien explicó que, en principio, la congresista no está pensando en conciliar y se sostiene en las afirmaciones hechas. Incluso, no descartan presentar denuncia contra Gutiérrez.

De otro lado, la tesis que tiene el abogado de la campaña de Federico Gutiérrez, Majer Nayi Abushihab, es que las denuncias estaban orientadas a la comisión de cinco presuntos delitos como el de violación ilícita de comunicaciones, constreñimiento al sufragante, hostigamiento por motivos políticos, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, y concierto para delinquir.

De hecho, en su momento, estando en campaña Gutiérrez, dijo: “Es muy grave que quieren ensuciar a otros candidatos y campañas, como la mía. Tenemos información donde, supuestamente, usarían narcotraficantes para tratar de ensuciar las campañas”.

No es la primera vez que Fico Gutiérrez tiene amplias diferencias con Córdoba. De hecho, previo a la campaña, uno de los temas de mayor polémica, según Gutiérrez, es porque supuestamente había recibido información de las visitas de Piedad Córdoba y de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, a cárceles. Y que parte de esos propósitos era lograr que extraditables hablaran en su contra.

El caso más reciente que enloda a Piedad Córdoba

SEMANA reveló, hace pocos días, un explosivo documento con el que la Fiscalía le pide a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala de Instrucción, que la investigue por lavado de activos.

Se trata de un proceso nuevo, diferente a los que ya tienen a la senadora en el banquillo de procesados ante la Corte Suprema. El origen tiene que ver con millonarios negocios de empresarios dedicados al negocio de textiles, quienes en amplias declaraciones ante la Fiscalía revelaron cómo, para lograr concretar pagos en Venezuela, había una ficha clave y le tuvieron que pagar jugosas comisiones: Piedad Córdoba.

El documento enviado por la Fiscalía no deja dudas y señala que dos testigos salpicaron a Córdoba con este delito cuando, al parecer, aprovechando su muy estrecha relación con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se había convertido en intermediaria en los negocios, en este caso de textiles, por jugosas comisiones.