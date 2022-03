Por presuntas irregularidades en conteo de votos, citarán al Congreso al registrador y el CNE

El senador Antonio Sanguino de Alianza Verde anunció que serán citados a debate de control político ante el Congreso de la República el registrador Nacional y los magistrados del CNE, teniendo en cuenta las dudas en algunos votos que se habrían embolatado en medio de la jornada electoral del pasado domingo, así como presuntos errores en los formularios E14.

“Vamos a citar a un debate de control político porque lo que aquí está ocurriendo es absolutamente grave. En mi caso es como si no hubiera estado en el Congreso, como si me la hubiera pasado los cuatro años de escándalo en escándalo, como si no hubiera hecho campaña, como para que se hubiera reducido mi votación de esa manera como lo está diciendo la Registraduría”, dijo el congresista Sanguino, citado por Blu Radio.

A la citación también se sumará el senador liberal Guillermo García Realpe.

“El tema de la contabilidad del domingo en las votaciones. Hay votaciones muy sospechosas, muy altas para determinadas organizaciones políticas y recortes para ciertos candidatos especialmente del centro, centroizquierda e izquierda”, aseguró Realpe al medio citado anteriormente.

En esta carta dirigida a @JaimeNavarroWo Secretario Gral de @PartidoVerdeCoL explico en detalle las irregularidades en la votación que sobre mi candidatura ha reportado la @Registraduria ! pic.twitter.com/ErG0P7sA2h — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) March 16, 2022

Gustavo Bolívar dice que Pacto Histórico recuperó curules

El pasado domingo 13 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas y quedaron definidos los integrantes del Congreso de la República (Senado y Cámara), quienes serán los encargados de llevar las riendas del país durante los próximos cuatro años.

De acuerdo con los resultados iniciales publicados por la Registraduría Nacional, el Pacto Histórico logró 16 puestos en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes. No obstante, Gustavo Bolívar manifestó que ese movimiento político tendrá más curules.

ATENCIÓN

El escrutinio avanza con éxito para el Pacto Histórico. Lunes de la semana entrante se oficializarán resultados y

Extraoficialmente puedo asegurar que hemos recuperado 2 curules y podrían ser 3.

Llamo a la calma y a desactivar protestas hasta conocer resultados. #PPP pic.twitter.com/nw2mXzbmWA — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 16, 2022

“¡ATENCIÓN! El escrutinio avanza con éxito para el Pacto Histórico. El lunes de la semana entrante se oficializarán los resultados y extraoficialmente puedo asegurar que hemos recuperado dos curules, podrían ser tres”, precisó el congresista en su cuenta personal de Twitter.

El líder de la Colombia Humana también aprovechó el momento para pedirles a sus seguidores que tengan tranquilidad y que por el momento no salgan a protestar. “Llamo a la calma y a desactivar cualquier tipo de protestas hasta conocer resultados”, concluyó Bolívar.

La Registraduría Nacional y demás partidos políticos no se han pronunciado hasta el momento con respecto a estas declaraciones que hizo el integrante de Pacto Histórico, quien fue reelegido como senador.

Vale destacar que el candidato presidencial Gustavo Petro, del Pacto Histórico, pidió a sus abogados que verifiquen todos los votos que obtuvieron el domingo, luego de algunas denuncias por supuestas irregularidades.

“Todos nuestros abogados en las mesas escrutadoras deben cuidar los votos tanto del Pacto como de Fuerza Ciudadana. Es un hecho que han desaparecido decenas de miles de votos en mesas de jurados homogéneos. Al menos 29.000 mesas”, afirmó Petro.

Todos nuestros abogados en las mesas escrutadoras deben cuidar los votos tanto del Pacto como de Fuerza ciudadana.



Es un hecho que han desaparecido decenas de miles de votos en mesas de jurados homogéneos. Al menos 29.000 mesas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2022

Previo al debate de SEMANA y El Tiempo este lunes, Petro alertó que, gracias a un software propio con el que cuentan, tienen el indicio de que en ese número de mesas, de las 120.000 que hubo en el país, se registró que no hubo votos por el Pacto Histórico. Dijo que hay “gato encerrado”.

“(Por) un sistema de detección temprana que estrenamos, hemos detectado 29.000 mesas de 112.000 que hay en todo el país, donde no existe un solo voto por el Pacto Histórico. Y eso no es posible, dada la magnitud de la votación ya demostrada”, explicó Petro.