¿Por qué su mamá le dijo a Rodolfo Hernández que estaba loco cuando ingresó a la política?

Frente a la aspiración presidencial de su hijo, la mujer de 97 años les pide a los colombianos que voten por él, pero advierte que “si no sirve, que lo saquen”.

En el marco de una entrevista concedida a Vicky Dávila, directora de la revista SEMANA, la señora Cecilia Suárez de Hernández, madre del candidato presidencial Rodolfo Hernández, confesó infidencias de su vida personal y habló sobre las aspiraciones políticas del que consideró ‘el más inteligente de sus cuatro hijos’.

Reconociendo que su hijo tiene “un carácter templado”, heredado de ella, doña Cecilia resaltó algunas de las virtudes del ingeniero para ser presidente de la República. Advirtió que, aunque él es una persona muy honesta y a quien le ha gustado trabajar por los más necesitados, de cara a su eventual llegada a la Casa de Nariño debería “cambiar su modo de ser”.

Eso sí, admite que después de su visita al papa Francisco “volvió suavecito”.

En diálogo con SEMANA, la mujer de 97 años recordó el momento en que su hijo, exalcalde de Bucaramanga también, le confesó que quería incursionar en la política. Admite que no fue una noticia que le hubiera agradado del todo, reconociendo los retos, peligros y escenarios que ello implica.

“Era inteligente, pero nunca me imaginé que se metiera en política, yo le dije: ´Usted se está chiflando´”, reconoció la mujer, quien advierte que en su momento lo recriminó por sus aspiraciones. “Yo le di estudio fue para ingeniero, no para político”, aseveró.

En un tono particular, similar al que ha caracterizado a su hijo, que además fue la gran sorpresa de la primera vuelta presidencial, doña Cecilia recordó que, en el momento en que su hijo le admitió que quería incursionar en la política, ella le pidió: “A mí no me venga a poner problemas de esos”.

Así, lo alertó de que ese era un escenario desconocido para el hombre que, hasta el momento, se había dedicado a sus negocios como constructor.

“Usted no sabe lo que es la política”, recuerda haberle dicho la madre a Rodolfo Hernández. Ella, santandereana de nacimiento, admite que su hijo no atendió sus recomendaciones, guiado por una soberbia que heredó de ella, aunque reconoció que él también le prometió que se “manejaría bien”.

En las declaraciones entregadas a SEMANA, doña Cecilia explicó que para ella, una mujer que algunas veces no ha atendido a las urnas por estar trabajando, es necesario que quienes se desempeñan en política “sean honorables, honrados y echen para adelante lo que sea”. Por esa razón le recomendó a su hijo Rodolfo: “Si se ha de manejar como la gente, métase, de resto, ni le doy ese consejo”.

Sobre su hijo, señala que es un hombre comprometido con lo que hace; reconoce que, con el carácter que la hizo ser la madre que fue durante la crianza de sus hijos, lo regañó cuando años atrás, en medio de un altercado con un concejal que le increpó por negocios familiares cuando era alcalde de Bucaramanga, este decidió agredirlo física y verbalmente. Ese fue un hecho que se ha convertido en su lastre. “Yo le dije: eso no se hace”, recuerda.

En ese mismo sentido, reconoce que cuando supo que su hijo había decidido intentar llegar a la Presidencia de Colombia, ella le manifestó su desacuerdo y le aconsejó: “No, mijito, usted acaba su vida y nadie se lo agradece”. A esto, él le respondió que quería, razón por la que ella finalmente concluyó: “Bueno, haga lo que se le dé la gana”.

Reconoció que su hijo ya no es un muchacho y ya no le hace caso. “Es pesado, ellos se mandan, le pueden a uno”, comentó.

Dice que se enteró sobre el paso del ingeniero a la segunda vuelta por la radio, pero que a la fecha no lo ha felicitado porque de la alegría, el domingo, “se le olvidó llamarlo”.

Reconoce que nunca imaginó que su hijo fuera a llegar a todo lo que ha alcanzado en la política y de cara a la segunda vuelta envió un mensaje contundente al electorado: “Voten por él, si no sirve, que lo saquen”.

Sentencia que durante la campaña ha estado preocupada varias veces por su hijo, especialmente en las entrevistas: “Yo hago fuerza, que no hable más, que no hable más”.