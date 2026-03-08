¿Por qué suena el Himno Nacional a las nueve de la mañana este domingo de elecciones?

Este domingo 8 de marzo, Colombia cumple con una jornada doble en el calendario nacional: la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y las elecciones legislativas junto a las consultas interpartidistas.

¿Por qué las elecciones de este domingo son cruciales? 13 líderes del país explican lo que define Colombia hoy en las urnas

En este contexto, a las 9:00 a. m., las emisoras de radio y canales de televisión emitirán el Himno Nacional, un protocolo que genera dudas entre los ciudadanos sobre su obligatoriedad en ese horario específico.

Bajo condiciones habituales, la Ley 198 de 1995, impulsada durante la administración de Ernesto Samper, establece la difusión de este símbolo patrio a las 6:00 a. m. y a las 6:00 p. m. para “fomentar la identidad nacional y marcar los límites de la jornada diaria”. Sin embargo, durante los domingos de votación, se añade una emisión adicional una hora después de la apertura de las urnas.

La entonación del himno a las 9:00 a. m. marca el inicio oficial del proceso de escrutinio y la instalación formal de las comisiones encargadas de verificar y consolidar los sufragios.

Aunque los ciudadanos pueden votar desde las 8:00 a. m., es una hora más tarde cuando las autoridades electorales dan apertura solemne a sus funciones de vigilancia. Este acto cumple un protocolo de Estado que otorga solemnidad a los órganos de control en un evento de relevancia democrática.

En cuanto a la jornada electoral, los colombianos acuden a las urnas para definir la conformación del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) y para participar en las consultas interpartidistas.

Estas últimas tienen como objetivo seleccionar a los candidatos que representarán a las diferentes coaliciones en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Para acceder a las consultas, el votante debe solicitar el tarjetón de su preferencia entre las siguientes tres opciones:

Gran Consulta por Colombia: Agrupa a sectores de centroderecha y derecha.

Frente por la Vida: Representa a la coalición de sectores de izquierda y sectores afines al Pacto Histórico.

Consulta de las Soluciones: Enfocada en propuestas de centro y movimientos independientes.

Es fundamental recordar que cada ciudadano solo puede seleccionar a un candidato dentro de una sola consulta. Las autoridades electorales mantienen la vigilancia sobre el desarrollo de las votaciones para garantizar la transparencia en los puestos instalados en todo el territorio nacional.

Se espera que al cierre de las urnas, a las 4:00 p. m., inicie el conteo oficial que definirá el nuevo mapa político del país.