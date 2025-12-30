Potente temblor sacudió a Colombia en la tarde de este martes, 30 de diciembre: se sintió en varias ciudades

Un fuerte temblor sacudió a Colombia en la tarde de este martes, 30 de diciembre, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que se encarga de monitorear este tipo de eventos.

De acuerdo con el informe, el movimiento telúrico se dio hacia las 12:04 de la tarde y su epicentro fue en el municipio de Palestina, en el departamento de Caldas.

El sismo tuvo una magnitud de 3.6 grados y una profundidad de 114 kilómetros. La latitud fue de 5.02°, mientras que la longitud de -75.65°.

Los municipios más cercanos que sintieron el sismo fueron: Palestina (Caldas) a 3 km, Chinchiná (Caldas) a 7 km y San José (Caldas) a 17 km.

Según los reportes que ha recibido el SGC, los ciudadanos sintieron este fenómeno en Risaralda, Antioquia y Quindío, además de Caldas, en donde fue el epicentro. Hasta el momento, las autoridades no han informado de algún daño o afectación, pero se realiza un monitoreo constante después de estos episodios.

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. Según el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

Nuevo temblor sacudió al país este martes. Foto: Colprensa

Por este motivo, resulta esencial saber actuar correctamente ante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad facilita una respuesta más segura y eficaz ante la emergencia.

En caso de encontrarse dentro de un edificio o vivienda con buena estructura, lo más prudente es buscar refugio junto a columnas, debajo de muebles resistentes o en los puntos designados como zonas seguras. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

La entidad enfatiza, además, la importancia de evacuar de forma rápida pero cuidadosa, prestando atención al entorno para identificar posibles peligros. Durante este proceso, no se deben usar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, ya que podrían debilitarse y representar un riesgo ante la fuerza del movimiento sísmico.