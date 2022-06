Presidente Duque expidió decreto sobre el Icetex y una nueva forma de pago de créditos

El jefe de Estado detalló que la medida tiene bondades para los jóvenes que aún no tienen trabajo o ganan menos del salario mínimo legal vigente.

El presidente de la República, Iván Duque, reveló que firmó un decreto en el que se determinan nuevas disposiciones en beneficio de las personas que quieran acceder a nuevos créditos del Icetex para estudio superior.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano aseguró que las personas que aún no tengan trabajo o ganen menos de un salario mínimo legal vigente no deberán realizar ningún pago, no se registrará mora ni se traducirá en un reporte a las centrales de riesgo.

En otro mensaje, el jefe de Estado reveló más detalles de la norma normativa: “Firmamos el decreto que reglamenta el mecanismo de ‘Pago Contingente al Ingreso’ para nuevos créditos del @ICETEX, que permitirá el pago de la obligación de acuerdo al ingreso del beneficiario. Así seguimos transformando esta entidad para brindarle un mejor servicio a Colombia”.

Firmamos el decreto que reglamenta el mecanismo de “Pago Contingente al Ingreso” para nuevos créditos del @ICETEX, que permitirá el pago de la obligación de acuerdo al ingreso del beneficiario. Así seguimos transformando esta entidad para brindarle un mejor servicio a Colombia. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 15, 2022

“Con este mecanismo, el usuario cancela su crédito mediante una deducción y retención que en ningún caso superarán el 20 % de su ingreso mensual”, señaló el presidente Duque.

“Quienes no tengan empleo, o tengan un ingreso igual o menor a un SMMLV, no deberán realizar ningún pago y no estarán en mora ni serán reportados. Este mecanismo será completamente voluntario y aplicará a quienes soliciten un nuevo crédito con estas características”, explicó el jefe de Estado.

Nuevas becas

Se conoció que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) lanzó hace varios días una nueva convocatoria de becas para los profesionales que quieran estudiar un posgrado en Japón, ya sea una maestría o un doctorado.

En ese sentido, y mediante un comunicado de prensa, la entidad aseguró que los estudios en el país asiático empezarán entre abril y octubre de 2023. Asimismo, indicó que las personas seleccionadas pueden tomar todo el programa de manera presencial.

“Los colombianos seleccionados podrán realizar sus estudios de manera presencial, ya que el programa cubre los costos de la matrícula, exámenes de admisión, gastos académicos, pasajes y mesadas, las cuales serán 144.000 yenes mensuales (1.132 dólares) para estudiantes de maestría y 145.000 yenes mensuales (1.140 dólares) para estudiantes de doctorado”, anotó la entidad.

Estos son los requisitos

- Los interesados en postularse deben prepararse para un examen y entrevista el día 30 de junio de 2022, cita en la que deberán demostrar sus habilidades con los idiomas inglés y japonés.

- Los aspirantes deben haber nacido después de abril de 1988 y contar con promedio mínimo de notas de pregrado o maestría (según el caso) de 3,7/5,0.

- Deben contar preferiblemente con mínimo un año de experiencia laboral.

- Es indispensable que el proceso de admisión de parte de la universidad esté finalizado y en trámite avanzado en el momento de la postulación.

- Los resultados de los exámenes de idioma no deben superar los dos años de vigencia.

Las personas interesadas deben dirigirse a la página oficial de la Embajada de Japón y postularse en el correo beca@ba.mofa.go.jp.