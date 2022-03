Presidente Duque hizo férrea defensa y dijo que no se quebraron 600.000 empresas

Ante las críticas de sectores de la oposición en contra del Gobierno nacional acusándolo de acabar con miles de empresas por el manejo de la pandemia del coronavirus, el presidente de la República, Iván Duque, realizó una férrea defensa y rechazó de manera tajante que se hayan quebrado 600 mil empresas.

El jefe de Estado fue enfático en manifestar que su gobierno encaminó las medidas necesarias para la reactivación económica segura de Colombia, de la mano de un equipo de expertos epidemiólogos.

Así mismo, el mandatario colombiano indicó en una declaración que se han creado más de 300 mil empresas, panorama que demuestra que la economía nacional tiene buena salud.

“Las cosas se tienen que confrontar con la evidencia. Confecámaras y las cámaras de comercio llevan el registro mercantil; son, de alguna manera, donde nacen las empresas, y decían algo importante: Colombia en los últimos años ha creado más de 1 millón de empresas”, sostuvo Duque.

Y agregó el mandatario colombiano: “En el año 2021, fecha en la que se empezó a reactivar todo, nuestra economía creció 10,6 %, vimos que se generaron más de 300 mil empresas y es bueno decir esto a los que tratan de vender que se han quebrado 600 mil”.

“Es bueno que no haya hipocresía, que los que en su momento pedían que se cerrara el país y después no querían dejar abrir, ahora no vengan a posar como mesías y salvadores de las empresas, porque nunca quisieron entender que había una sana armonía entre la protección de la vida y la protección de la economía”, puntualizó.

No obstante, el miércoles (16 de marzo), la Asociación Nacional de Industriales recibió con beneplácito las cifras del Dane sobre el crecimiento de la industria y el comercio para enero de 2022 en Colombia y manifestó que este resultado demuestra que este año será de crecimiento económico sostenido. Así mismo señaló que el reto del nuevo gobierno será mantener el crecimiento de la industria y los empleos generados por ella.

En ese sentido, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que “el año 2022 empezó con un desempeño positivo del sector industrial, que reportó un crecimiento en su producción real del 10,3 % frente a enero de 2021, según informó el Dane”.

“Estos indicadores muestran un escenario de reactivación y recuperación que deja entrever un crecimiento de la economía sostenido para este año, tras el crecimiento del PIB del 10,6 % en el 2021″, dijo Mac Master.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la industria manufacturera presentó un incremento del 15,1 %, aportando 9,2 puntos porcentuales a la variación total del Índice de Producción Industrial en ese mes.

La Andi resaltó que los sectores que más contribuyeron al crecimiento del 15,1 % de la industria manufacturera fueron: las bebidas (16,5 %), los productos farmacéuticos (36,3 %), el papel y sus productos (26,1 %), confecciones (32,9 %) y otros productos químicos (24,7 %).

Adicionalmente, llamó la atención porque al analizar las cifras por departamentos, destacaron que en enero de 2022 aumentó la producción en Antioquia (16,4 %), Bogotá (22,8 %), Cundinamarca (16,3 %), Valle del Cauca (10,5 %) y Atlántico (17,1 %).

“El reto es continuar impulsando la recuperación del empleo y la formalización del mismo, dado que ya vemos cifras positivas, pero esto no es suficiente. En enero el personal ocupado en el sector manufacturero aumentó 4,8 % frente a ese mes de 2021, pero apenas 0,4 % en comparación con enero de 2020, y sabemos que hace dos años ya se estaba evidenciando un deterioro en el mercado laboral”, subrayó.

Por último, el presidente de la Andi destacó los resultados de enero de 2022 frente a los referentes de prepandemia y sostuvo que “al revisar la producción real de la industria manufacturera, en el primer mes del año los resultados fueron 8,5 % superiores a los de un mes promedio de 2018, lo cual, sin lugar a dudas, es una buena noticia para el país pues estamos siendo cada vez más productivos y competitivos”.