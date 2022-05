Presidente Iván Duque asegura que, de estar en la contienda electoral, sería reelegido

Los colombianos acudirán nuevamente a las urnas el próximo domingo 29 de mayo para elegir a quien será el presidente de la República durante los siguientes cuatro años. A pocos días de la jornada electoral, las encuestas sugieren una eventual segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez; no obstante, el candidato Rodolfo Hernández, ha escalado en los sondeos y se perfila como un fuerte contrincante.

A propósito de la coyuntura política en el país y el panorama previo a las elecciones, el presidente Iván Duque asistió a los estudios de la BBC, en Londres, para participar en una entrevista enmarcada en el programa HARDtalk.

Durante la conversación, el actual mandatario -que dejará su cargo el 7 de agosto de 2022, tras cuatro años en el poder- aseguró que, de permitírsele, “estaría en la pelea” e, incluso, sería reelecto.

Iván Duque llegó al poder sucediendo a los expresidentes Juan Manuel Santos (2010-2018) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), ambos con periodos de ocho años en vista de que fueron reelegidos. Sin embargo, el actual mandatario de los colombianos no tuvo la oportunidad de presentarse a la reelección debido a la ley que lo prohíbe.

Puntualmente, se trata del Acto Legislativo n.° 02 de 2015, con el cual se volvió al diseño original de la Constitución de 1991 y se aprobó la prohibición de la reelección presidencial.

El gobierno Duque estuvo marcado por posiciones tanto a favor, como en contra. Así mismo, tuvo que enfrentar el manejo local de la pandemia del coronavirus, continuar con la implementación del Acuerdo del Paz con las FARC y hacer frente a estallidos sociales enmarcados en jornadas de Paro Nacional. De hecho, en 2019, cuando apenas llegaba al primer año de su mandato, su desaprobación alcanzó el 70 %.

A pesar de las voces en contra y los porcentajes de desaprobación, durante la entrevista con HARDtalk, el presidente Iván Duque recordó el panorama en las encuestas de 2018, antes de que llegara al poder: “Le cuento algo interesante. Hace cuatro años, en la primera vuelta presidencial, yo obtuve el 39 % de los votos y ese es el mismo número que registran las encuestas a las que ustedes se refieren”, dijo.

“(...) Si yo pudiera presentarme a la reelección, estoy seguro de que estaría en la pelea y sería reelecto, porque tenemos importantes resultados para mostrar”, expresó el presidente Duque en la BBC, de Londres.

“Yo heredé del gobierno anterior muchos problemas”

El presidente Duque reseñó, durante la entrevista con HARDtalk, numerosos logros de su Gobierno. Sin embargo, citó temas referentes a la economía y la seguridad, que son, sin duda, polémicas entre la población colombiana.

Por ejemplo, nombró casos puntuales como el accionar de los carteles de droga, las disidencias de la guerrilla y los paramilitares.

“Insisto en los hechos. Yo heredé del gobierno anterior muchos problemas y ahora, mirando dos de los datos más relevantes sobre temas de seguridad en América Latina, le pregunto: ¿tener los récords más bajos de homicidios en décadas no beneficia a la gente? ¿Tener el número de secuestros más bajos desde que se llevan estos registros no beneficia a la gente?”, respondió el mandatario.

“Uno de los principales capos de la droga, Otoniel, fue capturado, ¿eso no beneficia también a las personas? Él fue capturado y extraditado. Además, la estructura del cartel del Golfo ha sido desmantelada”, agregó.

Así mismo, Duque destacó que, en 2021, “Colombia registró uno de los crecimientos económicos más grandes en el mundo y el primer trimestre de este año nos ubica como una de las economías con el crecimiento más rápido dentro de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”.

Sobre Gustavo Petro y las próximas elecciones

Al ser cuestionado sobre su posición con respecto a la aspiración presidencial de Gustavo Petro y un supuesto intento por asegurarse de que el candidato del Pacto Histórico no resulte victorioso, Duque respondió que “no es así”. En ese sentido, recordó que hace cuatro años lo venció y dijo que “ahora es tarea de los otros candidatos debatir sus ideas”.

“A mí me preguntan a diario sobre temas de política, pero yo no menciono a los candidatos. Donde hay un debate político, yo doy mis opiniones y a muchas personas eso no les gusta. Y cuando señalo que los principales desafíos que tienen las democracias modernas son la polarización, el adornar o disfrazar la verdad y el populismo, muchos candidatos interpretan que me estoy refiriendo a ellos, se sienten aludidos por estas palabras. Ese es el problema. Pero soy claro en que no menciono a ningún candidato”, enfatizó el presidente Iván Duque en HARDtalk.