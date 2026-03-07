POLICÍA

Previo a la jornada electoral del 8 de marzo, un hombre fue sorprendido con un maletín lleno de billetes de $50.000

El dinero fue incautado. Los hechos ocurrieron en Bogotá.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Economía
7 de marzo de 2026, 12:12 p. m.
Dinero incautado por la Policía en Bogotá, previo a las elecciones
Dinero incautado por la Policía en Bogotá, previo a las elecciones Foto: Policía / Cortesía

Las autoridades policiales inician las investigaciones para establecer la procedencia y el destino de una fuerte suma de dinero que llevaba un ciudadano en un maletín, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

La persona se mostró sospechosa ante los agentes del orden, por lo que procedieron a solicitar una requisa y, en ella encontraron 631 millones de pesos en billetes de 50.000 y 100.000 pesos.

El hombre con el maletín, de 35 años, fue puesto a disposición de las autoridades para que se investiguen los hechos. Mientras tanto, la captura se hizo por el presunto delito de lavado de activos.

Nelson Perdomo, comandante de la estación de Policía de la localidad de Santa Fe, en Bogotá
Nelson Perdomo, comandante de la estación de Policía de la localidad de Santa Fe, en Bogotá Foto: Policía / Cortesía

Era solo una revista

Muchos de los resultados que logra la Policía suceden en labores habituales de revisiones preventivas. En esta ocasión, los uniformados adelantaban una revista por el sector bancario, cuando observaron a una persona en actitud sospechosa.

Nación

Un jurado de votación fue inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos, tras una sanción de la Procuraduría General. Esto hizo

Nación

Superintendente de Salud responde a grave denuncia del congresista Andrés Forero, sobre multiplicación de la contratación

Nación

La petición que les hizo a los empleadores el Ministerio de Trabajo, por jornada electoral

Nación

Defensoría del Pueblo dispondrá de más de 1.700 funcionarios para acompañar la jornada electoral de este 8 de marzo

Cali

Estas son las regiones que podrían tener cambios en los puestos de votación por la violencia

Nación

“El sistema está blindado”: el ministro de Defensa despejó dudas sobre un supuesto fraude electoral en Colombia

Nación

SEMANA revela el expediente en contra de los presuntos testaferros de Nicolás Petro y Day Vasquez. Familiares y amigos habrían prestado sus nombres, al parecer, para ocultar bienes

Política

“Los radicalismos no tienen sentido”: padre de Gustavo Petro a Roy Barreras, en reunión en la que hablaron de elecciones

Política

¿Qué está en juego en las tres consultas presidenciales que se votarán este domingo 8 de marzo?

Política

“Invito a Gustavo Petro a guardar la calma”: el secretario de la Conferencia Episcopal pidió acudir a las urnas y creer en la Registraduría. Dijo que comprar votos “es pecado”

Lo detuvieron para hacerle la revisión y encontraron la sorpresa. En la indagación preliminar, el capturado dijo que llegaba de Medellín a comprar oro y joyas en la capital del país y de ahí será que partirán las investigaciones. Todo, porque el ciudadano no logró demostrar el origen de este dinero y lo que estaba refiriendo.

De acuerdo con los protocolos del caso, el hombre del maletín fue trasladado a una unidad policial, capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen.

En lo corrido del 2026 se ha logrado la captura de más de 5.987 personas por diferentes delitos, informó la Policía.

El ciudadano que portaba un maletín con una fuerte suma de dinero en efectivo fue puesto a disposición de las autoridades.
El ciudadano que portaba un maletín con una fuerte suma de dinero en efectivo fue puesto a disposición de las autoridades. Foto: Policía / Cortesía

No deja de ser curioso

Mientras las autoridades investigan, no deja de ser curioso que un ciudadano porte una fuerte cantidad de dinero en efectivo en plena época electoral. Por ello, hay que recordar que, dentro de los delitos electorales tipificados está el de la compra de votos. De acuerdo con las indicaciones del Ministerio del Interior, las personas que prometen o reciben dinero o bienes a cambio del voto incurren en el mencionado delito, el cual, debe ser denunciado a las autoridades, pues, según las leyes establecidas, la condena en estos casos estaría entre 4 y 7,5 años de prisión.

Hace apenas unas horas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó el reporte oficial de cara a los comicios electorales, y confirmó que hasta la fecha se han incautado alrededor de 2.000 millones de pesos que presuntamente estarían destinados a la compra y venta de votos en distintas regiones del país.

Más de Nación

Elecciones, votaciones, voto

Un jurado de votación fue inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos, tras una sanción de la Procuraduría General. Esto hizo

Andrés Forero, congresista, y Bernardo Camacho, superintendente de salud

Superintendente de Salud responde a grave denuncia del congresista Andrés Forero, sobre multiplicación de la contratación

Elecciones

La petición que les hizo a los empleadores el Ministerio de Trabajo, por jornada electoral

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se refirió a las elecciones de este domingo, 8 de marzo, en Colombia.

Defensoría del Pueblo dispondrá de más de 1.700 funcionarios para acompañar la jornada electoral de este 8 de marzo

La presencia de grupos armados, como las disidencias de las Farc y el ELN, es un reto mayúsculo para la jornada de votación de este domingo en las regiones más apartadas de Colombia.

Estas son las regiones que podrían tener cambios en los puestos de votación por la violencia

ED 2276

“El sistema está blindado”: el ministro de Defensa despejó dudas sobre un supuesto fraude electoral en Colombia

ED 2276

SEMANA revela el expediente en contra de los presuntos testaferros de Nicolás Petro y Day Vasquez. Familiares y amigos habrían prestado sus nombres, al parecer, para ocultar bienes

ED 2276

Exclusivo: estos son los detalles de la imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Petro en 2022. Habrá más vinculados

ed 2276

“Monumento a la impunidad”: excomandantes de las Farc reconocieron haber violentado a 18.677 niños. Víctimas exigen justicia

Noticias Destacadas