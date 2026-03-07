Previo a la jornada electoral del 8 de marzo, un hombre fue sorprendido con un maletín lleno de billetes de $50.000

Las autoridades policiales inician las investigaciones para establecer la procedencia y el destino de una fuerte suma de dinero que llevaba un ciudadano en un maletín, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

La persona se mostró sospechosa ante los agentes del orden, por lo que procedieron a solicitar una requisa y, en ella encontraron 631 millones de pesos en billetes de 50.000 y 100.000 pesos.

El hombre con el maletín, de 35 años, fue puesto a disposición de las autoridades para que se investiguen los hechos. Mientras tanto, la captura se hizo por el presunto delito de lavado de activos.

Nelson Perdomo, comandante de la estación de Policía de la localidad de Santa Fe, en Bogotá Foto: Policía / Cortesía

Era solo una revista

Muchos de los resultados que logra la Policía suceden en labores habituales de revisiones preventivas. En esta ocasión, los uniformados adelantaban una revista por el sector bancario, cuando observaron a una persona en actitud sospechosa.

Lo detuvieron para hacerle la revisión y encontraron la sorpresa. En la indagación preliminar, el capturado dijo que llegaba de Medellín a comprar oro y joyas en la capital del país y de ahí será que partirán las investigaciones. Todo, porque el ciudadano no logró demostrar el origen de este dinero y lo que estaba refiriendo.

De acuerdo con los protocolos del caso, el hombre del maletín fue trasladado a una unidad policial, capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen.

En lo corrido del 2026 se ha logrado la captura de más de 5.987 personas por diferentes delitos, informó la Policía.

El ciudadano que portaba un maletín con una fuerte suma de dinero en efectivo fue puesto a disposición de las autoridades. Foto: Policía / Cortesía

No deja de ser curioso

Mientras las autoridades investigan, no deja de ser curioso que un ciudadano porte una fuerte cantidad de dinero en efectivo en plena época electoral. Por ello, hay que recordar que, dentro de los delitos electorales tipificados está el de la compra de votos. De acuerdo con las indicaciones del Ministerio del Interior, las personas que prometen o reciben dinero o bienes a cambio del voto incurren en el mencionado delito, el cual, debe ser denunciado a las autoridades, pues, según las leyes establecidas, la condena en estos casos estaría entre 4 y 7,5 años de prisión.

Hace apenas unas horas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó el reporte oficial de cara a los comicios electorales, y confirmó que hasta la fecha se han incautado alrededor de 2.000 millones de pesos que presuntamente estarían destinados a la compra y venta de votos en distintas regiones del país.