Primicia: Por abuso sexual de menores, destituyen a exdirector de Medicina Legal en Mocoa

Un aberrante y casi inexplicable caso se dio en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, en donde Félix Antonio Ávila, exdirector seccional de Medicina Legal, justamente el encargado de determinar cuando una persona es víctima de abuso sexual, aprovechó esta investidura para hacer lo mismo con menores de entre 14 y 16 años.

Ávila López se fue ganando la confianza de las personas que lo rodeaban y aprovechándose precisamente de su posición, accedió carnalmente a dos menores de edad en 2018.

Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación acaba de confirmar la sanción de destitución e inhabilidad por 20 años que ya se había impuesto en su contra en primera instancia.

El exfuncionario fue hallado responsable disciplinariamente, además, por la utilización indebida del vehículo oficial que se le había asignado, pues lo usó para recoger a las dos menores y llevarlas al lugar donde perpetraba los hechos.

Para el ministerio público, en el auto de 22 páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, no queda la menor duda de que el exfuncionario abusó del cargo y desbordó su investidura de servidor público al llevar a las menores de edad a su oficina para realizar actos indebidos y lograr el acercamiento con ellas, que derivó en el acceso carnal abusivo con una menor de 14 años.

“Para la Sala resulta en extremo reprochable que un servidor público de la jerarquía y condición profesional ostentada por el disciplinable -médico-, usara su investidura para cometer la clase de conductas que en este proceso están debidamente acreditadas”, señala el fallo conocido por SEMANA.

Uno de los testimonios, de una de las menores, señala: “Nos recogió en una camioneta blanca y nos llevó a un motel en Mocoa del que no sé su nombre, ya que en ese lugar ese señor nos dijo que tuviéramos relaciones sexuales y a mí y a mi amiga. Nosotros le dijimos que sí, entonces este señor empezó a besarme y me quitó la ropa y me penetró y luego él tuvo relaciones sexuales con mi amiga…”

Hechos escalofriantes

Cargo 1: “Accedió carnalmente a la menor de catorce años ‘A’ en por lo menos cuatro ocasiones a cambio de dinero, para lo cual utilizó el vehículo oficial… en la que recogió a la niña en el puente cerca a Mocoa (Putumayo), para trasladarla a un motel ubicado en ese municipio donde sostuvo con ella las relaciones sexuales reseñadas”; advierte la Procuraduría.

Cargo 2: “Realizó actos sexuales diversos al acceso carnal con la menor de 14 años ‘A’ en diversas ocasiones durante los meses de febrero y marzo de 2018, a cambio de dinero”.

Cargo 3: “Usó indebidamente la camioneta de propiedad del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para recoger a las menores ‘A’ y ‘B’ en un puente cerca a Mocoa, y trasladarlas a un motel ubicado en ese municipio en donde las accedió carnalmente en por lo menos cuatro ocasiones durante los meses de febrero y marzo de 2018″.

Cifras abuso de menores en Colombia

La Defensoría del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que ha aumentado la atención de casos de abuso sexual contra menores de edad, lo que refleja la gravedad de la situación en el país e hizo un llamado a la sociedad para proteger y salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y establecer entornos protectores que los alejen de la violencia.

De acuerdo con las cifras del Grupo de Representación Judicial de Víctimas de la Dirección de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, en el primer trimestre de este año se recibió un total de 1.178 poderes, en procesos en los que los menores de edad habrían sido víctimas de abuso sexual (895 de ellos eran menores de 14 años).