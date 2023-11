Primicia: Procuraduría abre investigación por graves irregularidades en inteligencia del Ejército que fueron reveladas por SEMANA

El asunto se está manejando con estricta reserva en la Procuraduría y no es para menos pues se trata de un tema de seguridad nacional, que compromete todo el robusto aparato de inteligencia del Estado. Según pudo confirmar SEMANA, el tema se mantejará con toda discreción y reserva hasta que se tenga un fallo.

De hecho, según conoció SEMANA en su momento, algunas operaciones contra la estructura de Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, no fueron autorizadas, pese a que los militares, basados en información de inteligencia, tenían en la mira a varios de sus integrantes.

“Todos los trabajos que se hacen fueron suspendidos, inclusive antes del cese bilateral, y de que se expidieran los decretos. La orden fue no atacar a esos grupos. Obviamente, nunca lo hicieron de manera formal con un documento, pero era poco o nada el interés de los mandos de afectar a los cabecillas de los diferentes grupos como el ELN, el Clan del Golfo o los residuales”, reveló un oficial indignado.

Los inexpertos

Pero no solo eso. En contrainteligencia militar, con la salida del general Óscar Vera Peláez (comandante de esa unidad durante dos años del gobierno Duque) y la llegada del brigadier general Freddy Fernando Gómez Gamba, fueron nombrados en las unidades de contrainteligencia militar los tenientes coroneles Johan Peña y Felipe Melo. Son cargos que normalmente ocupaban coroneles.

Gran parte de la preocupación del cuerpo de inteligencia militar es que sus dos comandantes (en inteligencia y contrainteligencia) no son realmente expertos en esa rama.

El Ejército le respondió a SEMANA : “Ambos vienen de unidades complicadas, Valle del Cauca y Putumayo, o sea, cuentan con el conocimiento y la experiencia y se busca potenciar y dinamizar el trabajo”. Sin embargo, un alto mando de la institución aseguró que lo complicado es que “en el Ejército ya no hay generales expertos en inteligencia, el único es Vera”.

Los retirados del poder

Este medio se comunicó con el general Vera, quien aseguró que solo cumplió órdenes. “No sé quién podrá decir que lo perseguí, no he perseguido a nadie”, dijo el oficial. Además, negó ser cercano al ministro Velásquez o conocer algo sobre el caso Santrich.

Junto a Vera, quien es hoy el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga, aparece otro nombre: el del coronel Deibe Alexánder Coca Buitrago, jefe del Estado Mayor de contrainteligencia militar. Algunos lo miran con desconfianza. Si bien no hay investigación por estos hechos en su contra, otra fuente hizo graves señalamientos: “Coca Buitrago es el encargado, con personal del Ejército, de hacer seguimientos, de hacer montajes a personas que no se prestan para las intenciones que tiene el actual Gobierno. Entonces, internamente, en inteligencia, se viene observando una persecución al estilo de la Stasi, en épocas de la Alemania Oriental, donde el que no estuviera de acuerdo con el régimen tenía que salir o era encarcelado”.