Procuradora se pregunta sobre regulación del aborto y si será por cesárea

Ante la determinación de la Corte Constitucional de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, tras el estudio de una demanda presentada por el movimiento Causa Justa, la Procuraduría General de la Nación se pronunció y dejó varios cuestionamientos sobre dicha determinación y sobre todo su regulación.

“Me preocupa cómo se va a reglamentar la interrupción del embarazo de una madre gestante con seis meses y me dan muchas preguntas propias ¿será una cesárea? ¿Qué será? Porque hay que reconocer que eso se lo debo a los científicos y al médico pero me preocupa todo eso”, manifestó la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello.

Asimismo, dijo que este fallo tiene polarizada a la sociedad ya que tiene bastantes repercusiones y por eso indicó que la reglamentación y regulación debe ser responsabilidad del Congreso.

🎦⏯️#EsNoticia | ¿Qué dijo la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, sobre la reciente decisión de la @CConstitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación? pic.twitter.com/ON7c82kDCH — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) February 23, 2022

“El congreso es la entidad que diera toda la reglamentación y las regulaciones”, indicó Cabello, quien agregó que se debe tener “mucho cuidado en el ejercicio de sus derechos y atribuciones constitucionales para que acudan a la mesura y al cuidado en el ejercicio democrático para adoptar una regulación, y ahí estaremos nosotros como Procuraduría, mirando una regulación sobre la aborto que incluya opciones claras de salvaguarda en la mayor medida posible al bien público, o a lo que llaman bien jurídico de la vida en gestación y al mismo tiempo cuide los derechos de la madre gestante”.

Por su parte, señaló su posición como mujer y como procuradora que es, en donde se cuestiona cómo se realizará este procedimiento.

“La posición mía como procuradora es que ojalá la decisión sea la más equilibrada, en donde se pueda proteger las dos vidas o los dos bienes jurídicos; qué son el de la vida en estación y de la madre como mujer gestante”, indicó la alta funcionaria.

Cristianos convocan marcha provida

Luego de que la Corte Constitucional decidiera despenalizar el aborto en Colombia hasta las 24 semanas del embarazo, es decir, hasta los seis meses de gestación, diferentes sectores de la sociedad han manifestado su rechazo o aprobación a la medida, en un hecho histórico que tiene divido al país.

En esta oportunidad, la iglesia cristiana Avivamiento emitió un comunicado en el que expresó que la Corte Constitucional, en lugar de ser un actor protector y garante de la vida, “se somete al capricho de una minoría”.

Tras la decisión de la Corte, la mujer en estado de gestación puede practicarse un aborto de manera legal sin importar la razón que la lleva a tomar dicha decisión. Pasada la semana 24 de embarazo, solamente podrán someterse a este procedimiento aquellas mujeres que cumplan con las tres causales ya aprobadas en el país para estos casos: violación, malformación del feto o riesgo físico/mental de la madre.

El pastor Ricardo Rodríguez, por medio de la cuenta de Instagram de la iglesia que lidera, convocó a las demás comunidades cristianas a protestar en contra del aborto el próximo domingo 27 de febrero en la Plaza de Bolívar de Bogotá a las 2:00 p. m. La invitación se extendió a otras ciudades de país.

“Soy el pastor Ricardo Rodríguez y hoy no estoy hablando a nombre propio. Se me ha pedido enviar este mensaje a las misiones, denominaciones, a las grandes y pequeñas congregaciones en todo el territorio nacional; de parte del Liderazgo Cristiano Internacional solamente soy un vocero; estamos convocando a la Plaza de Bolívar en Bogotá, pero también en Cali a la Plazoleta de San Francisco, en Barranquilla a la Plaza de la Paz y en Medellín al parque de la Luz a las 2:00 p. m.”

“Vamos a rechazar ese decreto de muerte donde permiten el aborto a bebés en gestación de 24 semanas. Nosotros somos voceros de la vida y además es una responsabilidad hablar por el mudo y el desvalido; es responsabilidad de nosotros los líderes cristianos en nuestra nación. No podemos ignorar el mandato de Dios y si podemos salir y hablar y hacer oír nuestra voz. Colombia lo necesita”, afirmó.