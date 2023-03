Procuraduría escuchará esta semana, en declaración juramentada, a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro

Day Vásquez fue citada a rendir declaración juramentada dentro del arsenal de pruebas que ordenó la Procuraduría General en la investigación preliminar que se adelanta contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por el ingreso de mil millones de pesos a la campaña presidencial que habrían girado, entre otros, el narcotraficante Santa Lopesierra, alias el ‘Hombre Marlboro’, y el hijo del investigado empresario Alfonso Hilsaca Eljaude, conocido como ‘el Turco’.

La exesposa de Nicolás Petro le reveló en exclusiva a SEMANA la forma en cómo se recibió este dinero y el hecho que su entonces pareja sentimental se habría quedado con parte del dinero para utilizarlo en beneficio personal. El organismo de control disciplinario también le pidió a este medio de comunicación documentos, audios, videos, pantallazos que fueron entregados por Vásquez el pasado 2 de marzo.

Igualmente, le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) el certificado de los aportes y el monto que hizo Nicolás Petro a la campaña de su padre. La Procuraduría General tiene potestad para investigar al hijo del presidente debido a que los hechos se presentaron cuando fungía como diputado por el departamento del Atlántico.

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro. - Foto: SEMANA

Por estos mismos hechos, la Fiscalía General abrió una indagación preliminar contra Nicolás Petro con el fin de verificar las acusaciones hechas en su contra. Un grupo de fiscales, investigadores y expertos, en cabeza de la vicefiscal general, Martha Mancera, se trasladaron hasta Barranquilla para recolectar la declaración de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro. Igualmente, el director del CTI y el director de Protección y Asistencia viajaron a la capital del Atlántico para evaluar su situación de seguridad y poner en marcha el esquema de protección.

Desde el pasado jueves, Vásquez dijo que está dispuesta a entregarles las pruebas a las autoridades para que se realicen las respectivas investigaciones. Sin embargo, ha pedido protección, ya que sabe que su vida e integridad personal están en riesgo.

Nicolás y Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

En la entrevista, dio detalles sobre las reuniones que se adelantaron con familiares del narcotraficante, recordado por ser uno de los hombres clave del contrabando de cigarrillos en La Guajira, actividad con la que obtuvo poder, influencias políticas y muchísimo dinero.

Sus extravagancias lo pusieron en la mira de los Estados Unidos, que relacionaron su estilo de vida con actividades relacionadas con el lavado de activos. Por estos hechos, fue extraditado y condenado en los Estados Unidos; sin embargo, a finales de 2022 volvió al país. En ese momento anunció que tenía un proyecto político.

Nicolás Petro y Laura Ojeda. - Foto: Instagram @nicolaspetrob - @lauraojedae

“Tuvimos una reunión en la casa de la hija [de Santander Lopesierra]. Yo estuve presente en esa primera reunión, la casa queda en la 58 con 86 [en Barranquilla]. Estuvimos ahí. El señor llegó con un hermano, de hecho tomamos una foto, no sé dónde está, la deben tener ellos, yo no la tengo. Ese fue el primer acercamiento”, sostuvo.

El presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro y Day Vásquez. - Foto: Instagram Day Vásquez

Igualmente, reveló que en su casa en Barranquilla se adelantó la reunión con el hijo del ‘Turco’ Hilsaca –quien se ha enfrentado a investigaciones por sus presuntos vínculos con paramilitares, bandas criminales y organizaciones ilegales– en la que se entregó una suma de dinero para la campaña presidencial.

Vásquez fue más allá y aseguró que Nicolás Petro incluso recibió una camioneta de uno de los empresarios de Cúcuta que financió la campaña presidencial. “Él [en referencia a Nicolás] dice que es alquilada. De hecho, yo tengo la segunda llave de esa camioneta, porque él en un momento me dijo: ‘Esta camioneta es tuya’. Cuando tuvimos todo este problema de la separación, él me dijo un día: ‘Voy a mandar por la camioneta porque mi papá la necesita, me están pidiendo que apoye con el tema de seguridad en Cartagena, entonces te pido el favor que me prestes la camioneta y la devuelvo’”.

Este no fue el único regalo que recibió Nicolás Petro, puesto que él se movilizó en Barranquilla durante muchos meses en una camioneta que le entregó un megacontratista del Meta.