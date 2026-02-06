Pronóstico del clima para hoy viernes 6 de febrero, según el Ideam: en estas zonas de Bogotá prevén fuertes lluvias

El Ideam entregó este viernes 6 de febrero el informe de pronósticos y alertas hidrometeorológicas. De acuerdo con esa entidad, para hoy, y debido a la aproximación de un frente frío desde el noroccidente de la cuenca del mar Caribe y su interacción con otros sistemas atmosféricos, se espera un aumento generalizado de las lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Así mismo, el Ideam advirtió que para este viernes se estiman lluvias dispersas sobre la Amazonía y tiempo seco generalizado sobre la Orinoquía.

Alerta por un nuevo frente frío que ingresará al Caribe colombiano este viernes: se anticipan más lluvias, vientos y oleajes más fuertes

“Los mayores acumulados de lluvia, con probabilidad de actividad eléctrica asociada, son pronosticados sobre parte de La Guajira baja, Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño y Caquetá. Así mismo, lloviznas o lluvias intermitentes son previstas sobre áreas específicas de los departamentos de Atlántico, Norte de Santander, Boyacá, Putumayo, Vaupés y Amazonas. Sobre el área insular del Caribe se espera un aumento en los vientos y el oleaje, acompañado de lloviznas esporádicas”, agregó el Ideam.

Las autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba. Foto: UNGRD - API

El clima en Bogotá para este viernes, 6 de febrero

De acuerdo al Ideam, durante la mañana de este viernes se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Sin embargo, dicha entidad no descarta la probabilidad de lluvias ligeras y esporádicas finalizando la jornada.

En cuanto a la tarde, el Ideam pronostica nubosidad variable con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en diferentes sectores de la ciudad; las más fuertes se esperan en las localidades de Suba, Engativá, Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén.

Advierte el Ideam hasta cuándo lloverá en Colombia: en estas zonas caerán con mayor fuerza las lluvias

“Se estima que las lluvias continúen durante las primeras horas de la noche. Posteriormente, se prevé que predomine el tiempo seco en el resto de la capital”, concluyó el Ideam.

Así estará el clima en otras ciudades del país