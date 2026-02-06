Pronóstico del clima para hoy viernes 6 de febrero, según el Ideam: en estas zonas de Bogotá prevén fuertes lluvias

El Ideam entregó este viernes 6 de febrero el informe de pronósticos y alertas hidrometeorológicas. De acuerdo con esa entidad, para hoy, y debido a la aproximación de un frente frío desde el noroccidente de la cuenca del mar Caribe y su interacción con otros sistemas atmosféricos, se espera un aumento generalizado de las lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.
Así mismo, el Ideam advirtió que para este viernes se estiman lluvias dispersas sobre la Amazonía y tiempo seco generalizado sobre la Orinoquía.
“Los mayores acumulados de lluvia, con probabilidad de actividad eléctrica asociada, son pronosticados sobre parte de La Guajira baja, Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño y Caquetá. Así mismo, lloviznas o lluvias intermitentes son previstas sobre áreas específicas de los departamentos de Atlántico, Norte de Santander, Boyacá, Putumayo, Vaupés y Amazonas. Sobre el área insular del Caribe se espera un aumento en los vientos y el oleaje, acompañado de lloviznas esporádicas”, agregó el Ideam.
El clima en Bogotá para este viernes, 6 de febrero
De acuerdo al Ideam, durante la mañana de este viernes se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.
Sin embargo, dicha entidad no descarta la probabilidad de lluvias ligeras y esporádicas finalizando la jornada.
En cuanto a la tarde, el Ideam pronostica nubosidad variable con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en diferentes sectores de la ciudad; las más fuertes se esperan en las localidades de Suba, Engativá, Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén.
“Se estima que las lluvias continúen durante las primeras horas de la noche. Posteriormente, se prevé que predomine el tiempo seco en el resto de la capital”, concluyó el Ideam.
Así estará el clima en otras ciudades del país
- Barranquilla: Cielo entre parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan probables lluvias ligeras sectorizadas durante la mañana.
- Cartagena: Se espera una jornada con cielos de parcial a mayormente nublado, acompañado de lluvias y lloviznas intermitentes.
- Medellín: Se pronostica alta cobertura nubosa y lluvias sectorizadas durante toda la jornada, especialmente en horas de la tarde y noche.
- Tunja: Posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se espera incremento en la nubosidad y precipitaciones dispersas en horas de la tarde y noche.
- Bucaramanga: Se espera una mañana y tarde con cielos nublados y precipitaciones dispersas, con una noche con probable predominio de tiempo seco.
- Cali: Se prevén cielos nublados con probabilidad de lluvias y lloviznas durante toda la jornada, especialmente en horas de la tarde.