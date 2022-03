Proponen rescate financiero para negocios de barrio afectados por la pandemia

Michel Maya aseguró que de llegar al Congreso buscaría dar créditos financieros a las droguerías, peluquerías, panaderías, papelerías, entre otros negocios que actualmente no encuentran opciones rentables.

En medio de la campaña al Congreso, que ya se encuentra en su recta final, han surgido propuestas que tocan a distintos sectores.

El candidato de Dignidad Michel Maya dice que quiere ser la voz de los pequeños negociantes de barrio que muchas veces no tienen beneficios para acceder a subsidios con tasas rentables, o que no encuentran salidas para financiar sus negocios, sumado a los que quebraron por la pandemia.

Maya le contó a SEMANA que lo haría a través de reformas que den opciones de crédito con tasas rentables a negocios como droguerías, peluquerías, tiendas de barrio, ferreterías, gimnasios, entre otros.

El candidato de la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza -que tiene el número 31 al Senado- contabiliza que en medio de esa emergencia sanitaria se perdieron más de 50.000 empleos de unos 3 millones que tiene ese sector. “El 70% de esos negocios son de madres cabeza de hogar y con eso mantienen a sus familias”, dice.

Uno de los problemas que evidencia es el acceso a una financiación con el que no cuentan actualmente. “Los bancos no les prestan, y si lo hacen son con tasas de interés muy altas que prácticamente rayan con la usura”, señala.

Evidencia que una de las salidas que encuentran es recurrir al ‘gota a gota’ pero que eso resulta peor.

“La propuesta es muy sencilla, necesitamos un tema de inclusión financiera en el que un banco estatal, de segundo piso, permita a los negocios de barrio acceder a financiación a bajo costo. No estamos diciendo que les regalen nada, simplemente que les permitan desarrollarse y prosperar”, asegura.

Además, pide que se aprovechen las herramientas de finanzas tecnológicas. Señala que muchos negocios de este tipo no se formalizan porque en ocasiones no les es rentable.

Maya afirma que conoce cómo se mueven esos negocios porque viene de allí. Su familia y él han salido adelante por una droguería de barrio en Cali con la cual, según cuenta, logró acceder a educación de calidad. “Yo vengo de ese mundo”, puntualizó.

Sin embargo, la pandemia ha sido un punto de quiebre para muchos de esos negocios que tuvieron que cerrar.

Asegura que con su propuesta se podrían ver beneficiados más de 5 millones de negocios, que recogen a un 10% de las personas ocupadas en Colombia.

En medio de las ayudas que dio el Gobierno nacional en la pandemia muchos no pudieron acceder a través del PAEF, ya que inicialmente no se incluyeron a negocios con menos de 3 personas.

A eso se le suma otra propuesta que tiene de dar una renta básica para mujeres cabeza de hogar que impulsaría si llega al Congreso.

“Creemos que necesitamos realmente avanzar en el tema de igualdad y equidad de género. No creo que tengamos la capacidad en Colombia de tener una renta básica universal. Pero sí podemos hacer una inversión específica de una renta básica especial para las mujeres que se dedican al hogar, que no tienen ingresos o que no tienen pensión”, dice Maya.

Señala que en una eventual reforma tributaria buscaría que se designen recursos para esa renta básica especial para las mujeres.

Una tercera propuesta de Maya, que va hilada a las dos anteriores, es que haya una mejor prevención en alimentación para evitar enfermedades.

Dice que el 30% de las muertes en Colombia se dan por enfermedades no transmisibles, es decir, que se pueden prevenir si se trabajan estilos de vida y alimentación saludable.

“Que en la próxima reforma a la salud podamos incluir que sea un sistema más preventivo que curativo. Es muy en concreto que Colombia se coloque la meta de ser en 8 años el país de América Latina con el menor índice de hipertensión de la región”, pide el candidato. Comenta que eso reduciría los costos en la salud del país.

Maya fue concejal de Cali y ha ayudado a estructurar Dignidad en esa región. Se fue de la Alianza Verde hace un tiempo, cuando el alcalde Jorge Iván Ospina comenzó a liderar la colectividad, por lo que le ha hecho oposición al mandatario local.