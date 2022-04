“Propuestas sin rigor ponen en riesgo oportunidades de millones de jóvenes”: director del Icetex

En una clara respuesta a Gustavo Petro, Manuel Acevedo aseguró que la entidad no debería estar en discusiones políticas porque se pondría en riesgo el ingreso a la educación superior de los jóvenes.

El 29 de marzo el futuro del Icetex y las deudas con la entidad por parte de estudiantes colombianos fue plato de primera mesa en el escenario electoral.

Gustavo Petro volvió a insistir en la necesidad de condonar las deudas a los beneficiarios del Icetex, una polémica propuesta que también ha venido repitiendo el candidato Rodolfo Hernández y que pone a más de uno a pensar de dónde saldrían los recursos económicos para financiar los 3,6 billones de pesos aproximados que equivalen las acreencias.

Tras un debate en la Universidad Externado, donde Petro tuvo diferencias frente al tema con el candidato presidencial Enrique Gómez Martínez, el candidato de izquierda afirmó: “Hablando de los créditos del Icetex que propuse condonar, llevan al estudiante a dejar la universidad, a no tener opción de emprendimiento después de graduarse o a pensar en el suicidio”.

Reiteró, además, que la educación superior es un derecho, no un negocio con dinero público. En la mañana, durante el debate, el aspirante del Pacto Histórico afirmó que la mitad de los que tienen crédito y están estudiando se van de la universidad y no terminan su ciclo académico.

“Varios piensan en suicidio y quita el tiempo del emprendimiento una vez se termina la carrera para pagar la deuda. Pienso condonar la deuda y llevarlo hacia el crédito de estudios en el exterior”, propuso Petro.

ICETEX otorga nuevos alivios para superar dificultades en créditos educativos - Foto: ICETEX

Por esa razón, el director del Icetex, Manuel Acevedo, respondió a la polémica que se ha generado aunque sin mencionar al candidato presidencial. El funcionario indicó que hablar de la condonación total de los créditos es un poco inviable porque no se cuenta con los recursos necesarios.

“El Icetex está en el centro de la mesa sobre la discusión de las políticas de la educación superior. Si se condonan todos los créditos activos que hay con el Icetex, el monto de estos recursos es de 9 billones de pesos, que en este momento representan los desembolsos que la entidad ha hecho para que los jóvenes estudien, si no hay una fuente de ese tamaño que recupere ese valor, pues se tendría un escenario complejo para el país, tendríamos cerca de 300.000 jóvenes que no pueden estudiar en el siguiente semestre”, dijo Acevedo.

Agregó que la condonación total de los créditos del Icetex solamente se puede dar en el escenario de que aparezcan 9 billones de pesos que sean entregados a la entidad para que de esa manera no tenga que suspender sus operaciones. En ese sentido, Gustavo Petro no ha explicado de dónde saldrían esos recursos.

Aclaró que algunos créditos del Icetex son condonables, pero desde el principio se tiene claro que esto ocurrirá: “Los recursos de esos créditos no son de la entidad, son recursos de entidades que realizan políticas públicas a través del Icetex, por ejemplo, dirigidos a los pueblos indígenas, jóvenes de las comunidades afrocolombianas, aquellos que desarrollan programas de tecnología e información. Los recursos de los diferentes ministerios permiten otorgar créditos condenables, a la fecha hay 516.000 jóvenes en esta modalidad”.

El funcionario aclaró que en los 70 años de existencia de la entidad se han acompañado a cinco millones de personas que han iniciado estudios en la educación superior y que, por eso, las propuestas que surjan en una campaña política deben ser para mejorar la prestación del servicio y no con fines políticos. “Hablar del Icetex sin conocerlo es jugar con el futuro de los jóvenes de Colombia”.

Además, respondió a aquellos jóvenes que no creen en la entidad y les pidió conocerla para acabar con el mito de que los créditos son impagables.

“El Icetex es una entidad 100 % pública cuya misión es contribuir al acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación superior. Ha vivido una transformación que brinda tres beneficios: primero se cambiaron las condiciones de codeudor, tasa y formas de pago; segundo, simplificamos los trámites, canales de atención y ampliamos el universo de servicios de acuerdo con sus características diferenciales, y tercero, si un joven tiene una dificultad o un mérito excepcional, va a tener un reconocimiento. Esta es una entidad solidaria que le va a brindar elementos cuando lo requiera o que le va a exaltar ese buen comportamiento de pago o el buen desempeño académico”, dijo.

En días pasados el presidente Iván Duque lanzó una fuerte pulla contra Petro, en respuesta a su propuesta sobre el Icetex y la idea de condonar las deudas que los jóvenes tienen a través de ese sistema de financiación.

El mandatario argumentó que su Gobierno ha entregado las herramientas necesarias para que, por medio de las regalías, se expanda la oferta de pregrado y posgrado.

“A quienes no están en los estratos uno, dos y tres no los hemos dejado solos porque hemos fortalecido el Icetex. Y el Icetex hoy tiene las tasas más baratas, nuevos modelos financieros, no requiere que el estudiante busque quién es el codeudor”, sostuvo en su momento Duque.

Mucho cuidado con quienes proponen acabar el @ICETEX, diciendo que se cancelan las deudas, es decir, $9 billones, ¿qué pasa con los que están en el programa? ¿los dejan afuera? Esto arruinaría el sistema de financiamiento educativo. Eso es populismo. pic.twitter.com/hQqCIVxfSs — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 30, 2022

Finalmente, dijo que “mucho cuidado con los que proponen acabar el Icetex y que dicen ahí se cancelan todas la deudas. ¿Qué pasa con los que están en el programa, los dejan afuera? Y ¿qué pasa cuando no haya a quién más prestar el recurso?”.