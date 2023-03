Puente festivo de San José: Gobierno prevé la movilización de más de 3.5 millones de vehículos a nivel nacional

Se acerca el puente festivo de San José, el cual va desde el viernes 17 de marzo hasta el lunes festivo 20 del mismo mes. Por ello, desde el Ministerio de Transporte se dio a conocer la preparación para estos días, donde se estima que el turismo incrementará en el país.

De acuerdo con los encargados de los proyectos y la regulación económica en materia de transporte, habrá controles viales, equipos técnicos y humanos para vigilar el normal desarrollo de la estrategia de movilidad.

De hecho, se prevé que habrá una movilización de 3.976.000 vehículos por todas las carreteras del país. Asimismo, en cuanto a los pasajeros, MinTransporte estima que la cantidad sea de 1.328.266 “a través de las terminales terrestres en 146.412 vehículos y 826.000 viajes desde los principales aeropuertos del territorio nacional”.

En palabras del ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, el compromiso de este puente festivo estará dado, primordialmente, en la seguridad vial de todos los colombianos. Por lo tanto, “estaremos presentes con todas las entidades adscritas del sector en los aeropuertos y vías del país, para garantizar las condiciones de seguridad a quienes disfrutaran de este tiempo de descanso y, de igual forma, a quienes permanecerán en sus ciudades, con dispositivos a lo largo y ancho del territorio nacional”, dijo el funcionario público mediante una reciente rueda de prensa.

Ministro de Transporte, Guillermo Reyes. - Foto: Cortesía del Ministerio de Transporte

En el mismo orden de ideas, se comunicó que la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional dispondrá de 5.600 hombres y mujeres en más de 100 puestos de control, durante el puente festivo de San José, con el objetivo de evitar accidentes fatales en las vías.

En materia de equipos, los encargados de velar por la buena estructura de las diversas vías de transporte en el país, indicaron que se contará con 262 alcohosensores, 174 radares de velocidad, 30 estaciones totales de topografía, 62 unidades móviles de criminalística y, por último, 5 buses aula.

Análisis en materia de transporte para el puente festivo San José. - Foto: Cortesía MinTransporte

Para el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, brigadier general Wilson Javier González Delgadillo, la recomendación fundamental para los ciudadanos conductores es no excederse en la velocidad y tampoco conducir bajo los efectos del alcohol. Asimismo, “no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en la vía, no utilizar elementos distractores, como dispositivos móviles, a la hora de conducir y realizar pausas activas si los recorridos son largos”, recomendó.

De igual manera, en la rueda de prensa estuvo la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), la cual hizo el lanzamiento oficial de la estrategia denominada ‘Por la vida de Colombia’ bajo la premisa de evitar siniestros viales en Colombia.

“Desde la ANSV, identificamos 124 sectores (57 Urbanos y 67 vías rurales), con alto índice de siniestralidad en el país. El domingo representa el 38 % de la mortalidad del puente San José, debido a la exposición al riesgo, por exceso de velocidad, donde el actor más vulnerable es el motociclista”, precisó el director general de la mencionada agencia, Juan Carlos Beltrán Bedoya.

Aumentaron las muertes de ciclistas en Colombia durante los primeros meses de 2023

https://t.co/AImTvIo5J6 — Revista Semana (@RevistaSemana) March 15, 2023

Por otra parte, durante el puente festivo de marzo, la Superintendencia de Transporte reforzará su presencia en 23 terminales, 21 aeropuertos, 17 peajes, 11 cuerpos de agua y 5 estaciones de cable para acompañar a los viajeros en todos los medios de transporte.

A lista de encargados, se sumó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la cual, junto al sector transporte, monitorearán las condiciones viales en plena temporada de lluvias, así que habrá más de 560 unidades de maquinaria amarilla disponible para atender eventos que se lleguen a presentar.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) contará con el trabajo de 1.012 operarios en las 29 estaciones habilitadas en el país, con la meta de garantizar un rápido tránsito de los vehículos al pasar por los peajes de todo el territorio nacional. En adición, no está de más recordar que durante estos días habrá restricción para los vehículos de carga.

Monitoreo de las autoridades de tránsito para el puente festivo de San José. - Foto: Cortesía MinTransporte

En el caso del transporte aéreo, la Aeronáutica Civil puntualizó que Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, San Andrés, Pereira y Bucaramanga son, en su orden, las terminales aéreas con más movilización de pasajeros durante este puente de San José.

Para terminar, respecto a los pasajeros que se vieron afectados por los imprevistos de la aerolínea Viva Air, MinTransporte señaló: “El grupo de intermediación en aeropuertos de la Aerocivil está a disposición de los pasajeros para ayudar a orientar a quienes perdieron sus vuelos por la suspensión de operaciones de Viva Air para que pongan sus denuncias ante la Supertransporte y sus respectivas demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio”.