“Que eso no estuvo bien”: Gustavo Bolívar le contesta a Diego Santos sobre el supuesto secuestro de la niñera de Laura Sarabia

¿Qué hubiera escrito Gustavo Bolívar, Wilson Arias o los otros “intelectuales” del Pacto si María Paula Correa hubiese “invitado” a su niñera a una “entrevista” en uno de los sótanos de Palacio con las autoridades? ¿Habrían usado el numeral #NosEstánTorturando?, dijo Diego Santos sobre el reciente caso de la exniñera de Laura Sarabia.

A este revolucionario trino Gustavo Bolívar respondió: “Que eso no estuvo bien”. En contexto, con una risa corta, pero diciente, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, comenzó respondiendo ante la pregunta sobre qué decir a quienes aseguran que la Fiscalía no ha cumplido su papel en el país y que se debe acudir a la Corte Penal Internacional.

Para el fiscal en Colombia hay una clara persecución a las instituciones por parte del mismo Gobierno Nacional y que desde la Fiscalía hay cifras que demuestran el trabajo que sí ha realizado la institución.

“Yo sobre esto que puedo decir. Todos los días aparecen con una chambonada nueva. En vez de fortalecer las instituciones quieren buscar la persecución de las instituciones. Me parece a mí que podemos hacer la tarea en Colombia, somos una entidad sólida. Nosotros lo hemos venido demostrando con cifras todos los días, por eso es importante romper la narrativa de esos discursos rápidamente con cifras y con datos”, dijo el fiscal Barbosa.

A propósito de una presunta intervención de la Corte Penal Internacional, dijo que le preocupa la cantidad de muertos de los últimos meses y que aún no se hayan capturado a los homicidas. - Foto: Semana

A propósito de una presunta intervención de la Corte Penal Internacional, dijo que le preocupa la cantidad de muertos de los últimos meses y que aún no se hayan capturado a los homicidas.

“A mí que me preocupa a propósito de la Corte Penal Internacional, me preocupa la cantidad de muertos que se están produciendo en los últimos cuatro meses, y que yo he advertido que no se ha capturado a los asesinos, y se siguen produciendo y no se capturan las personas, eso me preocupa, porque la labor de prevención es del Gobierno nacional”, anotó el fiscaln

Por lo anterior explicó que el papel de la Fiscalía General de la Nación es aparecer en escena de un crimen, por ejemplo, y que evitar que esos hechos se den ya no es tarea del trabajo de la Fiscalía.

“A mí que me preocupa a propósito de la Corte Penal Internacional, me preocupa la cantidad de muertos que se están produciendo en los últimos cuatro meses, - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Nosotros aparecemos cuando el cuerpo está ahí, cuando el crimen se ha cometido. La prevención no es nuestra”, respondió de manera contundente Barbosa.

Pero después de ello vino el señalamiento más fuerte de sus declaraciones, manifestó que hay una clara omisión en las funciones que para él si debería cumplir el Gobierno y cuestionó:

“¿Dónde en el marco de lo que ha venido ocurriendo hay política pública de derechos humanos? ¿Dónde han dicho que están haciendo una trazabilidad a más de 3.291 órdenes de captura que tiene hoy sin materializar por homicidio doloso, la Policía Nacional y el Ejército Nacional?”.

Las cifras del fiscal Barbosa:

2.700 homicidios dolosos (no colectivos o no masacres)

160 de masacres

431 homicidios de reincorporados, Defensores de Derechos Humanos y familiares.

“Seguramente las personas que están sacando, estos reincorporados en esas zonas del país, pues son los mismos que tienen órdenes de captura, ustedes lo vieron la semana pasada con la muerte de los cuatro niños indígenas que, el responsable, el determinador de La Carolina Ramírez, que fue el que participó porque finalmente es el determinador de esa estructura, tenía órdenes de captura por concierto para delinquir agravado y por homicidio agravado”, concluyó.

Tenía órdenes de captura por concierto para delinquir agravado y por homicidio agravado”, - Foto: Getty Images

Con estas fuertes declaraciones queda aún más en evidencia las notorias sus discrepancias entre el fiscal Barbosa y el Gobierno de Gustavo Petro, pues también se pronunció frente al tema de los denominados jóvenes de la primera línea.

“El presidente como cree que es el fiscal general de la nación, entonces estamos aquí en un problema de fondo. Él no hace parte de la rama judicial. ¿Cómo hacemos para entender?, ¿cómo hacemos para explicarle que, primero no es mi jefe, y segundo: él no es la Fiscalía ni los jueces?”, señaló.

Barbosa recalcó que los jueces en Colombia ejercen de autonomía. “La Fiscalía no tiene nada que ver con la liberación de los llamados jóvenes de la primera línea