¿Qué opina María Isabel? El ingrediente secreto de la pelea Petro-Fiscal

A las 6:25 minutos de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy lunes 8 de mayo en SEMANA? Pues la opinión suena por los lados del giro que ha tomado el enfrentamiento durísimo del presidente Petro y el fiscal Barbosa y el ingrediente secreto que puede haber o que evidentemente hay detrás.

Así cerramos el fin de semana anterior, cuando el fiscal reaccionó ante la declaración del presidente de que era su jefe, de manera muy enérgica lo rectificó, y estrenamos esta nueva semana con la rectificación del presidente presionado por el acotado y oportuno comunicado de la Corte Suprema de Justicia, en el cual le dicen al presidente que está haciendo un errada interpretación del artículo 115 de la Constitución, porque citándolo como la fuente de su jefatura de Estado, que incluye la jefatura sobre el fiscal, está desconociendo la autonomía y la independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y el Estado Social de Derecho.

Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. - Foto: Juan Carlos Sierra-Semana/Fiscalía

Eso llevó al presidente a reconocer que el fiscal no tiene jefe, nos estamos acostumbrando que por lo general, a muchas afirmaciones del presidente le sigue una rectificación, como la de amenazar con una revolución si no se aprueban sus reformas, a lo que siguió su consabida rectificación de que no está pelando a la fuerza, sino al apoyo popular cariñoso.

Claro, el enfrentamiento presidente-fiscal ha creado la discusión de quién se equivocó más, si el presidente con su interpretación dictatorial del artículo 115 de la Constitución, o el fiscal por su furiosa arremetida desde los medios contra el presidente.

Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro. - Foto: redes sociales

He escuchado incluso la crítica que el presidente quería provocar al fiscal y lo logró, ¿por qué? Porque en este duro enfrentamiento subyace un elemento del que poco se ha hablado, la salida inminente de una decisión de la Fiscalía contra el hijo del presidente, Nicolás Petro y sus escandalosas financiaciones de oscuros orígenes.

Según esta teoría, sacando de casillas al fiscal y otorgándole a esto el tono de un enfrentamiento que pasa lo personal, pues Petro estaría socavando la autoridad a la Fiscalía de que precisamente en este momento decida sobre el caso Petro junior, que mirado desde cualquier ángulo le hace daño al Presidente de la República.

Fracisco Barbosa, fiscal general de la Nación. - Foto: juan carlos sierra - semana

Entonces vale la pregunta, ¿detrás de la piedra que el presidente le sacó el fiscal tratándolo como un subalterno suyo estará el ingrediente secreto del caso Nicolás Petro? Para cualquier duda no es sino leer el trino de Petro junior, “Según Francisco Barbosa, ante la confrontación con mi padre Gustavo Petro, la cual ya es personal siendo usted la cabeza de la Fiscalía colombiana, ¿tendré garantías en mi caso?”, le pregunta Nicolás Petro al fiscal Francisco Barbosa. Blanco es, gallina lo pone.