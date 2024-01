¿Qué opina María Isabel? ¿La espada de Bolívar es del M-19?

La frase de que la espada fue recuperada y no robada, fue la que escuchamos del Ministerio de Cultura, invitando a una especie de conmemoración de los 50 años de su robo por parte del entonces grupo guerrillero, frase que aún retumba entre nuestras reflexiones, ¿cómo así? Sin embargo, ante el escándalo, funcionarios del Gobierno niegan que alrededor de la espada se esté haciendo una conmemoración, sino lo que llaman un acto de memoria.

Escándalo: Ministerio de Cultura habla de la “recuperación” de la espada de Bolívar y no de robo por parte del M-19, y cita a eventos para “resignificar” ese acto delictivo

Contexto: Escándalo: Ministerio de Cultura habla de la “recuperación” de la espada de Bolívar y no de robo por parte del M-19, y cita a eventos para “resignificar” ese acto delictivo

Es que no dejan gobernar, le dicen, entre otros, está el reaparecido ministro de Salud, que está criticando las trascendentales decisiones que viene tomando la corte , como una de las pocas talanqueras que tiene el actual gobierno frente a las locuritas que a veces se le ocurre.

Que no le perdona a sus magistrados que le hayan tumbado decisiones claves como la de las regalías que se deben pagar por la explotación petrolera, que la reforma tributaria prohibía reducir sobre su impuesto a la renta.

Y siguen otras decisiones, entre otras, una que el país no conoce que está sobre la mesa y que podría hacer ‘plop’ la vicepresidenta Francia Márquez, que por estos días celebra el documental ‘Igualada’, que filmaron en su honor. Aún seguimos sin ver el Ministerio de la Igualdad y salvo por esporádicas apariciones de la vice, como en el desastre del Chocó para brindar aliento a sus víctimas, pues aún no es claro el papel que la ministra asumió cuando fue elegida como vicepresidenta de Colombia.

Atención: Petro no podrá liberar a miembros de la primera línea presos. Dura advertencia de la Corte Constitucional

Contexto: Atención: Petro no podrá liberar a miembros de la primera línea presos. Dura advertencia de la Corte Constitucional

Y puede suceder que no lleguemos a ver funcionando el tal Ministerio de la Igualdad, porque su creación es que hay demandas ante la Corte Constitucional y, esta, en algún momento, no de forma inmediata, porque va en cola, tendrá que pronunciarse sobre su constitucionalidad. Para ese momento puede incluso que la corte a la que le tocará tomar esa decisión no sea la misma de hoy.