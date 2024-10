Radican impugnación contra decisión del Consejo de Estado sobre tutela a Petro por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas

| Foto: Archivo particular

Abogado Germán Calderón España. | Foto: Archivo particular

Así mismo, indicó que intervino en ella proceso por el interés “legítimo” de ayudar a quienes también participaron en la tutela contra el jefe de Estado y aclaró que no acreditó actuar como agente oficioso, teniendo en cuenta que no demostró que la persona afectada en la situación estuviera en estado de indefensión o no podía defender sus derechos por sí misma.