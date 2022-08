Radican proyecto de acuerdo para definir reglas claras del bicitaxismo en Bogotá

Ante el descontento presentado por los bicitaxistas en los últimos días en Bogotá, la concejal María Clara Name Ramírez, del Partido Alianza Verde, radicó un proyecto de acuerdo que busca beneficiar y atender las necesidades de esta población, propuesta que surgió después de la reunión sostenida con más de 30 líderes bicitaxistas, y que contó con la presencia y apoyo del senador Iván Leonidas Name Vásquez.

Tal como se registró en el estudio de caracterización realizado por la Administración en 2019, esta es una población vulnerable: mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas con discapacidad, quienes en su mayoría no tienen una fuente de ingresos diferente al ejercicio de esta actividad. Según el gremio de bicitaxismo se afirma que actualmente hay más de 8.000 conductores que atienden cerca de 150.000 usuarios diarios en las diferentes localidades de la ciudad.

La concejal Name afirmó que al aprobarse la iniciativa, se podrán implementar acciones encaminadas a garantizar el derecho al trabajo y al mínimo vital en el marco del principio de la confianza legítima y de la dignidad humana.

“El proyecto busca generar unos lineamientos generales para la formulación de una política pública distrital de bicitaxistas. Bien sabemos que desde el Concejo de Bogotá, como ocurrió en el 2012 - 2013, no podemos expedir una normatividad al respecto, pero sí podemos generar unos lineamientos para que la administración distrital formule la política pública”, señaló Name.

De acuerdo con la cabildante, “aquí no se puede esperar a que haya una ley que regule el tema, sino que cada alcaldía debe integrar unas normas para que se pueda organizar la actividad del bicitaxismo”.

“Lo que queremos es dignificar esta actividad por parte de este gremio que por supuesto se ha visto atropellado en muchas ocasiones, que tiene una solución de empleabilidad, y sobre el cual se pueda tener unas normas y reglas claras para garantizar tanto la seguridad de los bicitaxistas como de los usuarios”, agregó la concejal.

Cabe recordar que en las últimas semanas se presentaron varias protestas en diferentes puntos de Bogotá por parte de los bicitaxistas luego de las declaraciones entregadas por la alcaldesa, Claudia López, en las que aseguraba que el mototaxismo en la ciudad era ilegal y dio la orden a la Policía Metropolitana de sacar estos vehículos de las calles de la ciudad.

“Le pido a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación. Hace dos años y medio era porque no había rutas suficientes del SITP, ya están las rutas, luego no hay justificación para que tengamos transporte ilegal”, afirmó López en su momento.

Fueron varias las protestas que se generaron en la ciudad, que posteriormente la alcaldesa López tuvo que salir a aclarar sus declaraciones.

“El uso de la bicicleta y el bicitaxismo siempre ha sido bienvenido en Bogotá. Ustedes saben que yo soy usuaria de la bicicleta, promuevo el uso de la bicicleta, pero aclaremos qué es bicitaxismo y qué no es bicitaxismo”, dijo López en la introducción de su video, mientras recorría en bicicleta por la localidad Antonio Nariño junto a otros funcionarios.

“Bicitaxismo es ir en una bici a pedal. Puede ser individual o colectiva, a baja velocidad, mecánica o, a veces, bicicleta eléctrica a muy baja velocidad. Eso lo promovemos individualmente para que la gente use más la bicicleta, use menos el carro, tenemos mejor salud y buen medio ambiente”, explicó la alcaldesa.

No obstante, precisó que “bicitaxismo no es ponerle motor, gasolina y alta velocidad a una bicicleta e irse por andenes y espacios públicos peatonales”.

Claudia López reiteró que bicitaxismo implica “ir en bici a pedal”, mientras que el mototaxismo consiste en adecuar la bicicleta con un motor, gasolina y llevarla a altas velocidades. “Eso está atropellando peatones, transeúntes, niños, adultos mayores, biciusuarios como nosotros”, comentó.

Vale la pena recordar que en 2018 el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Transporte, expidió una resolución sobre la reglamentación de los bicitaxis, habilitando el tránsito legal de este tipo de vehículos, pero únicamente a pedaleo o con arranque asistido, prohibiendo de esta manera los bicitaxis con motor.