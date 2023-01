“Reemplazar aviones Kfir no es un capricho”: excomandante de la Fuerza Aérea responde a nuevo anunció del presidente Gustavo Petro

La compra de aviones de combate para el país para reemplazar a los actuales Kfir no termina de generar polémica. El presidente Gustavo Petro, nuevamente se refirió al tema e indicó que los lineamientos para la seguridad del espacio aéreo de Colombia se definirán de acuerdo a las nuevas condiciones de seguridad del país.

Colombia tiene 11 aviones Kfir comprados hace dos décadas. Aunque se usan en la lucha contrainsurgente su valor principal es en la defensa nacional

“La construcción de un nuevo conpes, hecho por este gobierno, se determinará por las nuevas realidades tecnológicas que permiten el control de nuestro espacio aéreo”, dijo el presidente Petro. Tras las declaraciones del jefe de Estado, SEMANA consultó al excomandante de la Fuerza Aérea, el general Guillermo León, quien dijo que reemplazar los Kfir no se hace por capricho, sino por necesidad.

Recordó que en la actualidad una hora de vuelo de los actuales aviones de combate cuesta cerca de 80 millones de pesos, mientras que con aviones modernos ese costo se podría reducir en un 40%.

Además, insistió que cada vez es más complejo el mantenimiento y reparación de dichas aeronaves, pues aseguró que por su antigüedad son cada vez más escasos los repuestos para dichos equipos.

“Se le ha hecho dos modernizaciones y en este momento están entrando en un periodo de obsolescencia por dos razones. La primera, el tema de dificultades y altos costos de mantenimiento porque no se consiguen partes nuevas y hay que reparar lo reparado y dos, el tema del motor. Consume mucho combustible, el costo de hora es elevado, el avión pasa más en el suelo, el Kfir consume muchos recursos que lo hacen inviable”, añadió el general retirado.

Así mismo, indicó que la necesidad de una nueva flota de aviones de combate es necesaria para los propósitos del gobierno, como lo es la protección de la Amazonía y la lucha contra el narcotráfico. “Una flota de aviones de combate eficiente es necesaria para hacer respetar el espacio aéreo nacional, sin ella ese espacio sería invadido con propósitos ilícitos”, manifestó el general León.

De igual manera, respondió a quienes consideran que es innecesario investir en aviones de combate porque el país no está en guerra. “Es un elemento fundamental para disuadir, no se trata si tenemos guerra o no, es un elemento fundamental en caso de que se presente una amenaza debe estar listo”, manifestó.

Avión de combate Kfir en la Base Aérea de Palanquero. - Foto: SEMANA

Es recordar que el presidente Gustavo Petro había confirmado finalizando el 2022 que se iba a reemplazar la flota de aviones de guerra, sin embargo, a los pocos días, el ministro de defensa, Iván Velásquez, indicó que la compra había quedado congelada.

“Esos fines constitucionales implican unos instrumentos para que seamos capaces, en cualquier momento, de hacer respetar la soberanía nacional. Lo que consideramos es nuestra nación colombiana, nuestra sociedad, nuestra historia, nuestro territorio, nuestros valores, nuestras esperanzas, nuestros sueños, las ilusiones que hacen parte del cuerpo nacional”, afirmó el jefe de Estado al momento de informar sobre la compra.

Este anunció de reemplazar los Kfir le valieron al presidente Petro críticas desde sectores familiares y políticos afines. “No estoy de acuerdo con la compra de aviones de combate. Todo para la paz, nada para la guerra”, apuntó su hijo, Nicolás Petro.

Esta maniobra es la única en el mundo en la que dos naves se tocan físicamente en el aire. - Foto: SEMANA

Por su parte, el presidente del Congreso, Roy Barreras, manifestó que le parecía que “hay otras prioridades” y que se podría aplazar esa urgencia. “Los jóvenes no marcharon en las calles pidiendo aviones de guerra, sino educación y empleo, pidiendo oportunidades, justicia e inclusión social, ese es nuestro mandato popular”.

En su momento, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, había anunciado inicialmente que el Gobierno estaba inclinado por los aviones de combate franceses para la renovación de las aeronaves de la Fuerza Aérea. “Los aviones Rafale son los que están encabezando en este momento las consideraciones nuestras”, afirmó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en entrevista a diferentes medios de comunicación.