Repuestos piratas: Ejército compró piezas con más de 30 años de antigüedad y de segunda para blindados que donó EE. UU.

SEMANA reveló el que sería un grave escándalo dentro del Ejército con dineros para la adquisición de repuestos para los vehículos blindados de guerra que ha venido donando el gobierno de los Estados Unidos a Colombia.

En este documento la inspección de las fuerzas Militares encontró que el Ejército compraba repuestos para los blindados donados por EE.UU con más de 30 años de antigüedad. Foto: Suministrada a Semana.

Se trata de los vehículos tácticos ASV M1117, cuyo fabricante es Cadillac Gage Textron INC. SEMANA reveló la denuncia que hizo el Ministerio de Defensa en la Fiscalía por posibles hechos de corrupción con la compra millonaria de repuestos de dudosa reputación por parte del Ejército para las mencionadas máquinas de guerra.

La denuncia ante el ente judicial la soportó el Ministerio de Defensa con base en una inspección que realizaron las Fuerzas Militares en el 2024. SEMANA obtuvo el expediente completo que hoy tiene contra las cuerdas al Ejército por lo que serían presuntos hechos de corrupción.

La inspección de las Fuerzas Militares reveló que el Ejército puso en riesgo la seguridad nacional comprando repuestos de dudosa reputación. Foto: Suministrada a Semana.

Dentro de los hallazgos que hoy está en manos de la Fiscalía aclarar, se encontró que el Ejército compró dos transmisiones hidráulicas que tendrían más de 30 años de uso, poniendo en riesgo el sistema operativo de los vehículos y con esto la vida de los soldados que se transportan en él.

El documento en poder de SEMANA señala que “se pudo conocer que las últimas transmisiones de esta referencia (pieza/número) 23014434, fueron vendidas por esta compañía el 30 de junio de 1987. Por lo tanto, se evidencia que el componente no es nuevo y no tiene ninguna certificación de originalidad de fábrica”.

Un análisis similar hace la inspección de las Fuerzas Militares con tres motores de arranque. “Sus últimos registros de ventas corresponden al 29 de abril del 2008. Por lo tanto, se evidencia que el componente no es nuevo, además de no tener ninguna certificación de originalidad de fábrica”.

SEMANA tiene en su poder todo el documento que demostraría graves irregularidades del Ejército con la compra de repuestos piratas para blindados de guerra donados por EE.UU. Foto: Suministrada a Semana.

Para las Fuerzas Militares, la práctica dentro del Ejército con los repuestos es sumamente grave. “Se están recibiendo componentes con números de parte de casas fabricantes sin ninguna certificación y autorización, generando dudas sobre su procedencia”.

“Esta situación genera riesgo significativo para la operatividad de los equipos de guerra, comprometiendo así la seguridad, la defensa de la nación, generando posible detrimento patrimonial al Ejército Nacional”, destaca el documento en poder de SEMANA.

El informe además exhorta al Ejército para que se evalúen los procesos de adquisiciones de los repuestos para los blindados en mención para el año 2025.

A su turno, el Ejército respondió a SEMANA que: “Con base en las recomendaciones realizadas por la inspección y con el propósito de optimizar los procesos de contratación y garantizar la operatividad de la flota de vehículos ASV y M1113, la Dirección de Adquisiciones estableció una estrategia de compra directa con distribuidores autorizados por la casa fabricante en los Estados Unidos. Esta medida tiene como fin asegurar la integridad técnica, la trazabilidad de los componentes y el respaldo de garantía de los bienes adquiridos”.

El Ejército compró repuestos de dudosa reputación para los vehículos blindados que ha venido donando Estados Unidos. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“Adicionalmente, y en concordancia con las políticas de estandarización logística, se solicitó al Comando Superior la gestión de una Letter of Offer and Acceptance (LOA) bajo el mecanismo de ventas militares al extranjero (FMS), consolidando un acuerdo Gobierno a Gobierno, el cual se encuentra en estudio”, señaló la institución militar.

Así mismo indicó que “Cabe resaltar que esta política de adquisición internacional no es exclusiva de este proceso, sino que se ha implementado de manera transversal en la mayoría de las compras de origen extranjero para garantizar la idoneidad y la calidad de los suministros, logrando transparencia en los procesos”.