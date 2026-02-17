Nación

Repuestos piratas: Ejército compró piezas con más de 30 años de antigüedad y de segunda para blindados que donó EE. UU.

SEMANA revela el informe de la inspección de las Fuerzas Militares que terminó en denuncia en la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 8:46 a. m.
SEMANA revela todo el expediente sobre los repuestos piratas comprados por el Ejército.
SEMANA revela todo el expediente sobre los repuestos piratas comprados por el Ejército. Foto: Suministrado a SEMANA

SEMANA reveló el que sería un grave escándalo dentro del Ejército con dineros para la adquisición de repuestos para los vehículos blindados de guerra que ha venido donando el gobierno de los Estados Unidos a Colombia.

En este documento la inspección de las fuerzas Militares encontró que el Ejército compraba repuestos para los blindados donados por EE.UU con más de 30 años de antigüedad.
En este documento la inspección de las fuerzas Militares encontró que el Ejército compraba repuestos para los blindados donados por EE.UU con más de 30 años de antigüedad. Foto: Suministrada a Semana.

Se trata de los vehículos tácticos ASV M1117, cuyo fabricante es Cadillac Gage Textron INC. SEMANA reveló la denuncia que hizo el Ministerio de Defensa en la Fiscalía por posibles hechos de corrupción con la compra millonaria de repuestos de dudosa reputación por parte del Ejército para las mencionadas máquinas de guerra.

La denuncia ante el ente judicial la soportó el Ministerio de Defensa con base en una inspección que realizaron las Fuerzas Militares en el 2024. SEMANA obtuvo el expediente completo que hoy tiene contra las cuerdas al Ejército por lo que serían presuntos hechos de corrupción.

La inspección de las Fuerzas Militares reveló que el Ejército puso en riesgo la seguridad nacional comprando repuestos de dudosa reputación.
La inspección de las Fuerzas Militares reveló que el Ejército puso en riesgo la seguridad nacional comprando repuestos de dudosa reputación. Foto: Suministrada a Semana.

Dentro de los hallazgos que hoy está en manos de la Fiscalía aclarar, se encontró que el Ejército compró dos transmisiones hidráulicas que tendrían más de 30 años de uso, poniendo en riesgo el sistema operativo de los vehículos y con esto la vida de los soldados que se transportan en él.

