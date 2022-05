Rodolfo Hernández: “Mi única alianza es con el pueblo colombiano”

Sin duda alguna, el candidato presidencial Rodolfo Hernández fue la gran sorpresa de la jornada electoral de este domingo 29 de mayo, tras lograr 5.953.209 de votos, según la Registraduría. Sufragios que le sirvieron al ingeniero, junto al aspirante presidencial Gustavo Petro (8.527.768), para disputar la Presidencia de la República.

Ahora, los colombianos se preguntan qué pasará con Hernández de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 19 de junio.

De hecho, Ángel Beccassino, asesor de Rodolfo Hernández, habló con SEMANA y dijo que el candidato no recibirá respaldos de partidos políticos tradicionales.

“Lo que nosotros vamos a buscar es la unidad. No nos vamos a pegar a banderas políticas que marcan fragmentos del país. Esperamos que en esta segunda vuelta haya un electorado que se exprese a través de votos, con sus individualidades, que provienen de Sergio Fajardo, de un montón de otros lugares que expresarán las muchas versiones de Colombia que quieren este cambio que está representando en este momento Rodolfo”, dijo a SEMANA Beccassino.

Sin embargo, este lunes 30 de mayo, Hernández publicó un mensaje a través de su cuenta en Twitter donde advirtió que su única alianza es con los colombianos, aunque dejó claro que recibía con agradecimiento “el apoyo que cualquiera quiera ofrecer”.

Como siempre, recibo con agradecimiento el apoyo que cualquiera quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano. #RodolfoPresidente — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 30, 2022

¿Cuáles excandidatos le han expresado a Hernández su apoyo hasta ahora?

Pasada la primera vuelta, ahora inicia una nueva etapa en la carrera por llegar a la Casa de Nariño. Las alianzas y apoyos resultarán cruciales para determinar qué ventaja se podrán sacar los candidatos en los próximos comicios.

La adhesión de Ingrid Betancourt a la campaña de Rodolfo Hernández significó el primer retiro de candidatura por parte de uno de los ocho aspirantes originales. La colombo-francesa tomó la decisión el 20 de mayo, nueve días antes de los comicios, tan pronto conoció la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA, donde tuvo una intención de voto del 0,6 %.

“Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo Hernández”: Fico Gutiérrez

Los 5.058.010 votos conseguidos por Federico Gutiérrez en la primera vuelta y su espaldarazo a la aspiración de Rodolfo Hernández representan un apoyo sustancial para el candidato independiente.

Y es que Federico Gutiérrez anunció su apoyo a Rodolfo Hernández después de reconocer su derrota en los comicios del domingo. Aseguró que lo hará él, al igual que su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara. “Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia”, dijo.

“Por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para Colombia”, destacó Fico Gutiérrez.

Enrique Gómez confirmó su apoyo en segunda vuelta a Rodolfo Hernández

Luego de conocerse los resultados de las elecciones del domingo, el candidato Enrique Gómez anunció su apoyo para la segunda vuelta presidencial que definirá al mandatario de los colombianos para el período 2022-2026.

“Nos pondremos al servicio de la campaña de Rodolfo Hernández para detener el mal socialismo y la ruptura democrática implícita en la aspiración de (Gustavo) Petro. Queremos evitar que se instale una dictadura de corte socialista que destruya el empleo, la libertad y la propiedad privada”, afirmó Gómez.

¿Recibirá el apoyo de Sergio Fajardo?

En entrevista con la emisora Caracol Radio, Fajardo reveló en las últimas horas que recibió una llamada de Rodolfo Hernández durante la noche del domingo 29 de mayo, mientras se conocían los resultados del preconteo.

“No sé qué tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar”, expresó Sergio Fajardo. Así mismo, anticipó que hablará con su coalición para definir si van a apoyar a uno de los dos candidatos que mantienen su aspiración presidencial.

“Tengo una responsabilidad de cómo poder aportar a Colombia y cómo empezar una nueva etapa en mi vida. Quiero profundamente a Colombia, he luchado por unas ideas que creo que muy pronto estarán más vigentes que nunca”, agregó.

Cabe mencionar que el domingo Rodolfo Hernández concedió una entrevista a la periodista Ángela Patricia Janiot, a quien anticipó que ya había llamado a Sergio Fajardo. Según dijo, acordaron “hablar la semana entrante, miércoles o jueves”.