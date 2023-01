RTVC no le renovó contrato al ‘Profe’, director de Radiónica, tras denuncias por acoso sexual

El pasado 2 de diciembre, la revista Volcánicas publicó una nota que recogía las denuncias por acoso sexual de nueve mujeres contra el graficador Jairo Acuña, el periodista económico Juan Carlos Bernal y el director de la emisora Radionica, Álvaro González, conocidos como ‘El profe’.

El reportaje publicado recoge los testimonios de las mujeres, algunas de ellas extrabajadoras de Radiónica y otras oyentes de la emisora, quienes relataron cómo fueron acosadas sexualmente por los funcionarios entre 2016 y 2020. En la publicación señalaron a Acuña y Bernal de haber acosado a excolegas y extrabajadoras con comentarios grotescos con respecto a la forma de vestir; mientras que González fue acusado de contactar por medio de redes sociales a jóvenes oyentes para pedirles fotos con contenido sexual o tener encuentros en su casa.

Antes estas denuncias, el pasado viernes 9 de diciembre El Sistema de Medios Públicos RTVC puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación dichas denuncias por presunto acoso sexual que habrían ocurrido en la entidad entre 2016 y 2020. De igual manera, la entidad manifestó que informar a la Fiscalía sobre estos casos “no constituye en ninguna medida un prejuzgamiento por parte de la entidad; por el contrario, es una actuación responsable frente a la necesidad de aclarar las situaciones”.

Asimismo, la entidad informó este martes 31 de enero que de acuerdo con lo establecido en el reglamento de trabajo y en particular de los contratos laborales de los trabajadores oficiales de planta, RTVC no renovará el contrato laboral de Álvaro González Villamarín, quien se desempeñaba como director de la emisora Radiofónica y quien se encuentra en licencia no remunerada desde el 5 de diciembre de 2022.

Álvaro González fue acusado de acoso sexual en 2022. - Foto: Instagram Álvaro González

De esta manera, el vínculo contractual ente RTVC y Ávaro González se hará efectiva al finalizar el sábado 11 de febrero de 2023. Por el momento, la dirección de Radiónica quedará a cargo de la Subgerente de Radio, Dora Brausin.

Cuatro ministerios investigan denuncias sobre presunto acoso sexual que envuelve a tres funcionarios de RTVC

Los Ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cultura, Educación y Comercio, Industria y Turismo, investigan la denuncia de nueve mujeres, quienes aseguraron ser víctimas de acoso sexual por parte de tres contratistas del sistema de medios públicos del país, RTVC.

“El pasado 2 de diciembre de 2022 se solicitó por escrito a la Gerencia de RTVC información ampliada sobre las acciones internas y externas que se han realizado, y las que se pretenden realizar, para atender las denuncias divulgadas por el medio de comunicación digital Volcánicas”, indicó el Gobierno Nacional.

RTVC no renovará el contrario de Álvaro González tras las denuncias de acoso sexual en su contra. - Foto: Instagram Álvaro González

En el mismo comunicado también señalaron: “Las entidades públicas que suscriben el presente comunicado solicitan a RTVC dar celeridad a las investigaciones, garantizando el debido proceso para todas las personas involucradas. Además, se espera que, de ser necesario, los resultados de dichas investigaciones sean llevados de manera oportuna a las instancias legales correspondientes”.

RTVC, sistema de medios públicos. - Foto: RTVC

En su momento, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en nombre de los cuatro ministerios mencionados, compartió un mensaje de solidaridad para con aquellas personas que en diferentes ocasiones se han visto vulnerables ante casos de esta índole.

“Igualmente, se solicita al Sistema de Medios Públicos tomar las acciones que sean necesarias para asegurar la adecuada y oportuna difusión e implementación del documento ‘Protocolo para el Manejo de Acoso Sexual y/o Discriminación por Razón del Sexo en RTVC’, con el fin de garantizar un entorno seguro para todos los funcionarios y colaboradores”, concluyó el documento de prensa.

Luego de revelarse las acusaciones, el medio se pronunció al respecto: “Como todas las organizaciones, RTVC no está exenta de que se presenten situaciones de personas con conductas inapropiadas, pero no puede afirmarse o darse a entender que RTVC o sus medios sean tolerantes o complacientes con cualquier forma de acoso o abuso al interior de la empresa”, señalaron.