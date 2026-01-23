SAE denuncia que contratistas de la Personería frustraron desalojo de finca de 28 hectáreas de capo de ‘Los Costeños’ en Atlántico

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó este viernes 23 de enero que no pudo llevar a cabo un desalojo en la finca Villa Laurita, ubicada en el corregimiento Caracolí del municipio de Malambo, Atlántico, porque la diligencia fue obstaculizada por contratistas de la Personería de Barranquilla y la presencia de familiares que alegaron ser población desplazada.

La finca, de aproximadamente 28 hectáreas, está bajo administración de la SAE desde marzo de 2023 tras un fallo judicial que declaró su extinción de dominio, y figuraba a nombre de Omar Alexander Ladino, alias Portafolio, señalado por la Fiscalía como cabecilla y líder financiero de la estructura criminal ‘Los Costeños’. Ladino se encuentra actualmente privado de la libertad en Estados Unidos por otros delitos.

Según la entidad, al llegar al predio, el equipo encontró a familiares de primer grado de consanguinidad de ‘Portafolio’ ocupando la finca.

Esas personas manifestaron ser población desplazada, lo que obligó a suspender las acciones para realizar la caracterización previa conforme a la normativa vigente. La acción, que se extendió por más de ocho horas sin resultados, fue reprogramada.

Durante el operativo, un contratista de la Personería de Barranquilla actuó como defensor quienes estaban en el lugar, lo que, según la SAE, impidió el avance normal de la diligencia.

La entidad anunció que pondrá estos hechos en conocimiento de los organismos de control y las autoridades competentes para que se investigue la actuación de este contratista.

La SAE reiteró su rechazo a cualquier intervención indebida de contratistas o servidores públicos que obstaculice la recuperación de bienes administrados por la entidad y reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia.

El inmueble Villa Laurita había sido recibido para administración por la SAE tras la declaratoria de extinción de dominio, medida que busca trasladar bienes de presunto origen ilícito a la administración estatal para su destino público o para programas de política agraria.

La banda criminal ‘Los Costeños’ ha estado vinculada a delitos como microtráfico de drogas y extorsión a comerciantes y transportistas. En los últimos años han tenido enfrentamientos con otras bandas como ‘Los Pepes’, en conflictos por el control de rentas ilícitas.

El 2 de octubre de 2025, los líderes de ambas organizaciones firmaron un acuerdo de tregua en la cárcel La Picota, en Bogotá, con vigencia hasta este 20 de enero.

Este acuerdo incluía la suspensión de homicidios, extorsiones y robos, así como medidas de desarme y resocialización de los miembros, y fue observado por autoridades y el Gobierno nacional.