Nación

SAE denuncia que contratistas de la Personería frustraron desalojo de finca de 28 hectáreas de capo de ‘Los Costeños’ en Atlántico

El inmueble Villa Laurita había sido recibido para administración por la SAE tras la declaratoria de extinción de dominio.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

24 de enero de 2026, 1:05 a. m.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó este viernes 23 de enero que no pudo llevar a cabo un desalojo en la finca Villa Laurita, ubicada en el corregimiento Caracolí del municipio de Malambo, Atlántico, porque la diligencia fue obstaculizada por contratistas de la Personería de Barranquilla y la presencia de familiares que alegaron ser población desplazada.

La finca, de aproximadamente 28 hectáreas, está bajo administración de la SAE desde marzo de 2023 tras un fallo judicial que declaró su extinción de dominio, y figuraba a nombre de Omar Alexander Ladino, alias Portafolio, señalado por la Fiscalía como cabecilla y líder financiero de la estructura criminal ‘Los Costeños’. Ladino se encuentra actualmente privado de la libertad en Estados Unidos por otros delitos.

Tras denuncia de SEMANA, la SAE hace un llamado al “uso correcto de los bienes” en proceso de extinción de dominio

Según la entidad, al llegar al predio, el equipo encontró a familiares de primer grado de consanguinidad de ‘Portafolio’ ocupando la finca.

Esas personas manifestaron ser población desplazada, lo que obligó a suspender las acciones para realizar la caracterización previa conforme a la normativa vigente. La acción, que se extendió por más de ocho horas sin resultados, fue reprogramada.

Noticias Destacadas