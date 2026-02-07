Se conoce desgarrador video del ataque al vehículo donde se movilizaban los escoltas del senador Jairo Castellanos

Este sábado se conoció un nuevo video del ataque criminal contra los escoltas del senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), mientras se desplazaban por el departamento de Arauca.

El ataque se registró en la vía entre Fortul y Tame, donde el vehículo en el que se transportaban los hombres de protección del congresista y actual candidato al Senado fue impactado con ráfagas de fusil por varios hombres.

Atentan contra el esquema del senador Jairo Castellanos en Arauca, dos escoltas fueron asesinados

Las imágenes que se conocieron tras los lamentables hechos mostraban una camioneta de color gris con muchos impactos de bala, con los vidrios prácticamente destruidos y las llantas pinchadas.

Sin embargo, el nuevo video que se conoció este sábado es todavía más impactante, pues en él se observa como un grupo de más de cinco hombres llegan al vehículo por la parte de atrás y abren fuego sin consideración.

El resonar de las balas crea una escena de rechazo, por la sevicia con la que fue atacado el vehículo donde se movilizaban Wilmar Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y el policía Esmeli Manrique.

En el clip de 34 segundos se observa cómo los hombres se ubican alrededor del vehículo por la parte de atrás y en él también se alcanza a visualizar parcialmente el rostro de uno de los criminales, quien se ve sonreír.

Uno de los hombres que dispara indiscriminadamente contra el vehículo viste camiseta negra, Jean y tenis. A su lado se ve otro sujetos de espaladas con camiseta naranja, blue jean y unos zapatos claros.

El costado izquierdo del vehículo es tomado por un sujeto que luce camiseta clara, jean y botas; y por el otro lado llega un hombre con camiseta clara, jean y tenis. Los cuatro sujetos disparan sin piedad contra el automotor.

Revelan video del atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en Arauca; los hombres armados los esperaban

En la escena entra otro hombre, a quien se le alcanza a ver parcialmente su rostro. Este viste una camiseta negra, una gorra y un jean del mismo color y sería pieza clave en la investigación por parte de las autoridades.

Más atrás de estos sujetos hay más personas, de acuerdo con las imágenes que se conocieron, pero no se sabe si todas dispararon contra el vehículo donde se movilizaban los escoltas Leal y Manrique, quienes perdieron la vida.

Después de unos segundos de disparos con ráfagas de fúsil de por lo menos cinco hombres se escucha la voz de un hombre que pide parar y se le escucha decir textualmente “esos manes ya están muertos”.

Atentado Jairo Castellanos Foto: Suministrada

En redes sociales ya se había conocido un video del violento hecho que tuvo lugar en la vía entre Saravena y Fortul, en el departamento de Arauca.

De acuerdo con el fragmento, se logra observar a dos hombres que salen de un costado de la vía, fuertemente armados, y se ubican en la mitad de la carretera apuntando su objetivo.

Tras lo hechos, el senador Jairo Castellanos, quien no iba en el vehículo, se expresó su solidaridad con las familias de los dos integrantes de su esquema de seguridad que fueron asesinados durante el criminal ataque.

“Me duele el alma. Duele profundamente lo que pasó con mi esquema de seguridad. Muchachos que salieron a trabajar, a cuidarnos, y no regresaron a casa. Hoy, el dolor es de sus familias, de sus hijos, de quienes los esperaban. Nada justifica tanta violencia”, expresó