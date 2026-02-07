Nación

Se conoce desgarrador video del ataque al vehículo donde se movilizaban los escoltas del senador Jairo Castellanos

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 5 de febrero, en la vía Saravena–Fortul. La camioneta blindada recibió al menos 50 impactos de bala.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
8 de febrero de 2026, 1:00 a. m.
Imágenes tomadas de un nuevo video que muestra el ataque indiscriminado contra los escoltas del senador Jairo Castellanos.
Imágenes tomadas de un nuevo video que muestra el ataque indiscriminado contra los escoltas del senador Jairo Castellanos. Foto: Tomadas de video

Este sábado se conoció un nuevo video del ataque criminal contra los escoltas del senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), mientras se desplazaban por el departamento de Arauca.

El ataque se registró en la vía entre Fortul y Tame, donde el vehículo en el que se transportaban los hombres de protección del congresista y actual candidato al Senado fue impactado con ráfagas de fusil por varios hombres.

Atentan contra el esquema del senador Jairo Castellanos en Arauca, dos escoltas fueron asesinados

Las imágenes que se conocieron tras los lamentables hechos mostraban una camioneta de color gris con muchos impactos de bala, con los vidrios prácticamente destruidos y las llantas pinchadas.

Sin embargo, el nuevo video que se conoció este sábado es todavía más impactante, pues en él se observa como un grupo de más de cinco hombres llegan al vehículo por la parte de atrás y abren fuego sin consideración.

Nación

Nuevo temblor hoy en Colombia: se registra sismo en el Valle del Cauca, estos son los municipios cercanos al epicentro

Nación

Petro ordenó a las superintendencias investigar a las represas de Urrá e Hidroituango por las graves inundaciones en el Caribe

Cali

Gobierno anuncia plan de choque para enfrentar crisis de contenedores vacíos en Buenaventura

Nación

La mina de Guachetá, donde murieron seis mineros, funcionaba de manera ilegal, advirtió la Agencia Nacional de Minería

Bogotá

Instituto de Protección Animal de Bogotá activó donatón para atender emergencia de animales afectados por ola invernal en Córdoba

Nación

Gobernador de Cundinamarca confirmó el fallecimiento de los seis mineros en la tragedia de la mina de Guachetá

Nación

Emergencias en Colombia: Fuerzas Militares refuerzan atención a miles de familias afectadas

Nación

Video de atentado contra escoltas del senador Jairo Castellanos es clave en las investigaciones para dar con los responsables

Nación

Revelan video del atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en Arauca; los hombres armados los esperaban

Nación

“Me masacraron a mis muchachos”: senador Jairo Castellanos se pronunció tras el atentado contra su equipo mediante estremecedor video

El resonar de las balas crea una escena de rechazo, por la sevicia con la que fue atacado el vehículo donde se movilizaban Wilmar Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y el policía Esmeli Manrique.

En el clip de 34 segundos se observa cómo los hombres se ubican alrededor del vehículo por la parte de atrás y en él también se alcanza a visualizar parcialmente el rostro de uno de los criminales, quien se ve sonreír.

Uno de los hombres que dispara indiscriminadamente contra el vehículo viste camiseta negra, Jean y tenis. A su lado se ve otro sujetos de espaladas con camiseta naranja, blue jean y unos zapatos claros.

El costado izquierdo del vehículo es tomado por un sujeto que luce camiseta clara, jean y botas; y por el otro lado llega un hombre con camiseta clara, jean y tenis. Los cuatro sujetos disparan sin piedad contra el automotor.

Revelan video del atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en Arauca; los hombres armados los esperaban

En la escena entra otro hombre, a quien se le alcanza a ver parcialmente su rostro. Este viste una camiseta negra, una gorra y un jean del mismo color y sería pieza clave en la investigación por parte de las autoridades.

Más atrás de estos sujetos hay más personas, de acuerdo con las imágenes que se conocieron, pero no se sabe si todas dispararon contra el vehículo donde se movilizaban los escoltas Leal y Manrique, quienes perdieron la vida.

Después de unos segundos de disparos con ráfagas de fúsil de por lo menos cinco hombres se escucha la voz de un hombre que pide parar y se le escucha decir textualmente “esos manes ya están muertos”.

Atentado Jairo Castellanos
Atentado Jairo Castellanos Foto: Suministrada

En redes sociales ya se había conocido un video del violento hecho que tuvo lugar en la vía entre Saravena y Fortul, en el departamento de Arauca.

De acuerdo con el fragmento, se logra observar a dos hombres que salen de un costado de la vía, fuertemente armados, y se ubican en la mitad de la carretera apuntando su objetivo.

Tras lo hechos, el senador Jairo Castellanos, quien no iba en el vehículo, se expresó su solidaridad con las familias de los dos integrantes de su esquema de seguridad que fueron asesinados durante el criminal ataque.

“Me duele el alma. Duele profundamente lo que pasó con mi esquema de seguridad. Muchachos que salieron a trabajar, a cuidarnos, y no regresaron a casa. Hoy, el dolor es de sus familias, de sus hijos, de quienes los esperaban. Nada justifica tanta violencia”, expresó

VER MÁS

Araucaataque

Más de Nación

Imágenes tomadas de un nuevo video que muestra el ataque indiscriminado contra los escoltas del senador Jairo Castellanos.

Se conoce desgarrador video del ataque al vehículo donde se movilizaban los escoltas del senador Jairo Castellanos

Sismo temblor sismografo Colombia

Nuevo temblor hoy en Colombia: se registra sismo en el Valle del Cauca, estos son los municipios cercanos al epicentro

Petro ordenó investigar inundaciones en Córdoba

Petro ordenó a las superintendencias investigar a las represas de Urrá e Hidroituango por las graves inundaciones en el Caribe

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, habló sobre los problemas en el puerto de Buenaventura.

Gobierno anuncia plan de choque para enfrentar crisis de contenedores vacíos en Buenaventura

Mina en Guachetá, Cundinamarca.

La mina de Guachetá, donde murieron seis mineros, funcionaba de manera ilegal, advirtió la Agencia Nacional de Minería

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.

Instituto de Protección Animal de Bogotá activó donatón para atender emergencia de animales afectados por ola invernal en Córdoba

Emergencia en la mina de Gachetá en la que murieron 6 mineros.

Gobernador de Cundinamarca confirmó el fallecimiento de los seis mineros en la tragedia de la mina de Guachetá

Soldados ayudando a los afectados por las inundaciones.

Emergencias en Colombia: Fuerzas Militares refuerzan atención a miles de familias afectadas

Una avalancha se registró en el municipio de Mallama, Nariño.

Tragedia en Mallama, Nariño: avalancha dejó siete muertos; equipos buscan sobrevivientes

Integrantes del Clan del Golfo que enviaron el más reciente mensaje de la organización.

Clan del Golfo lanza nuevo mensaje al Gobierno en medio de la tensión por compromiso de Petro con Trump: “Invitan a la carnicería”

Noticias Destacadas