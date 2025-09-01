Suscribirse

Nación

Se conocen detalles de cómo hallaron el cuerpo de Valeria Afanador: “Fue encontrada flotando”

El gobernador de Cundinamarca aseguró que están a la espera del informe de Medicina Legal para saber la causa de muerte de la niña.

Redacción Nación
1 de septiembre de 2025, 3:33 p. m.
Las autoridades cada vez tienen más clara una sola hipótesis.
Las autoridades cada vez tienen más clara una sola hipótesis. | Foto: Bomberos de Cundinamarca

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, volvió a hablar del caso de Valeria Afanador, la niña que desapareció el 12 de agosto y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado viernes en el municipio de Cajicá.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el mandatario explicó que están a la espera de los resultados de los exámenes que le practicaron al cadáver de la pequeña.

“Estamos muy atentos al informe forense de Medicina Legal; será esclarecedor”, señaló.

Cada vez crece el misterio de qué fue lo que le pasó a la niña.
Todavía hay muchas preguntas acerca de qué fue lo que ocurrió con la niña. | Foto: Noticias Caracol

Asimismo, indicó que durante los días previos al hallazgo se realizaban dos operaciones simultáneas de búsqueda, que finalmente no dieron resultados, pese a que se recibieron varias llamadas, se practicaron pruebas técnicas y se recopilaron testimonios.

Rey entregó nuevos detalles de la forma en la que fue encontrada la menor de tan solo 10 años.

Contexto: Revelan la principal hipótesis sobre la muerte de Valeria Afanador en Cajicá: abogado entregó detalles

Valeria fue encontrada flotando en el río Frío por información de un campesino que pasaba por allí, eso fue hacia las 3:00 de la tarde del viernes”, explicó.

Poco tiempo después, integrantes de la Fiscalía General de la Nación llegaron al sitio y realizaron el levantamiento del cadáver. El gobernador sostuvo que el día miércoles fue la última vez en que se llevó a cabo la búsqueda de Valeria en este mismo lugar, por lo que es muy probable que alguien haya puesto a la niña ahí.

“Dos días antes se estuvo allí, lo que causa esta circunstancia especial de juzgar e indagar si Valeria estuvo allí los 18 días o solamente unas horas”, expresó.

Así fueron las exequias este domingo 31 de agosto.
Toda la comunidad le dio al adiós a Valeria el domingo 31 de agosto de 2025. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @opanoticias

Este río, según dijo, pasa muy cerca del colegio, está a tan solo 300 metros de un cerramiento que hay en relación con la institución educativa, sitio en el que se le perdió el rastro a la pequeña.

De la misma forma, precisó que es un río poco profundo y poco rápido. De hecho, en el punto donde se hizo el hallazgo del cuerpo, no había más de 130 centímetros de profundidad.

“Casi que sus aguas son relativamente estancadas (…), lo que significa que cuando se estuvo allí haciendo las labores de búsqueda, es muy improbable que no se haya podido advertir la presencia de Valeria”, comentó.

Contexto: Desgarrador mensaje del papá de Valeria Afanador despidiendo a su hija con la voz entrecortada: “Mi alma partida en pedazos”

No obstante, remarcó que será el informe de Medicina Legal el que concluya si el cadáver estuvo sumergido allí durante los 18 días o, por lo contrario, tan solo unas horas.

Además, estos resultados arrojarán si la menor fue sometida a algún tipo de violencia.

En un video clave del caso, se ve a Valeria sola y se observa el momento en el que atraviesa unas ramas y desaparece por completo. Por eso, una de las hipótesis es que alguien pudo haberla ayudado a abrir esta zona y se la llevó, pues además hay un cerramiento metálico en este punto.

“La medida que tenía ese hueco hace probable que Valeria lo haya podido hacer sola o lo haya hecho inducida por alguien. Genera dificultad entender cómo una niña a la que no le gustaba ir a sitios desconocidos y que tenía una fobia al agua, haya buscado llegar al otro lado haciendo mil maromas para lograrlo”, manifestó.

Por lo pronto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer qué sucedió con la niña y si hay alguien más involucrado en su desaparición y muerte.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pico y placa en Cali: así rotará la medida este martes, 2 de septiembre

2. América de Cali ya le tiene reemplazo a Raimondi: se conoció el nuevo técnico que llegaría

3. ¿Cuál es la historia del Labor Day? 5 datos que debe saber

4. Vladimir Padrino López lanzó duras amenazas a Estados Unidos: “Estamos preparados para responder a cualquier circunstancia”

5. ¿Pago doble en ‘Labor Day’? Esto dice la ley en California para este feriado en el 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Valeria AfanadorJorge Emilio ReycajicaCundinamarca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.