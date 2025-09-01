Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, volvió a hablar del caso de Valeria Afanador, la niña que desapareció el 12 de agosto y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado viernes en el municipio de Cajicá.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el mandatario explicó que están a la espera de los resultados de los exámenes que le practicaron al cadáver de la pequeña.

“Estamos muy atentos al informe forense de Medicina Legal; será esclarecedor”, señaló.

Todavía hay muchas preguntas acerca de qué fue lo que ocurrió con la niña. | Foto: Noticias Caracol

Asimismo, indicó que durante los días previos al hallazgo se realizaban dos operaciones simultáneas de búsqueda, que finalmente no dieron resultados, pese a que se recibieron varias llamadas, se practicaron pruebas técnicas y se recopilaron testimonios.

Rey entregó nuevos detalles de la forma en la que fue encontrada la menor de tan solo 10 años.

“Valeria fue encontrada flotando en el río Frío por información de un campesino que pasaba por allí, eso fue hacia las 3:00 de la tarde del viernes”, explicó.

Poco tiempo después, integrantes de la Fiscalía General de la Nación llegaron al sitio y realizaron el levantamiento del cadáver. El gobernador sostuvo que el día miércoles fue la última vez en que se llevó a cabo la búsqueda de Valeria en este mismo lugar, por lo que es muy probable que alguien haya puesto a la niña ahí.

“Dos días antes se estuvo allí, lo que causa esta circunstancia especial de juzgar e indagar si Valeria estuvo allí los 18 días o solamente unas horas”, expresó.

Toda la comunidad le dio al adiós a Valeria el domingo 31 de agosto de 2025. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @opanoticias

Este río, según dijo, pasa muy cerca del colegio, está a tan solo 300 metros de un cerramiento que hay en relación con la institución educativa, sitio en el que se le perdió el rastro a la pequeña.

De la misma forma, precisó que es un río poco profundo y poco rápido. De hecho, en el punto donde se hizo el hallazgo del cuerpo, no había más de 130 centímetros de profundidad.

“Casi que sus aguas son relativamente estancadas (…), lo que significa que cuando se estuvo allí haciendo las labores de búsqueda, es muy improbable que no se haya podido advertir la presencia de Valeria”, comentó.

No obstante, remarcó que será el informe de Medicina Legal el que concluya si el cadáver estuvo sumergido allí durante los 18 días o, por lo contrario, tan solo unas horas.

Además, estos resultados arrojarán si la menor fue sometida a algún tipo de violencia.

En un video clave del caso, se ve a Valeria sola y se observa el momento en el que atraviesa unas ramas y desaparece por completo. Por eso, una de las hipótesis es que alguien pudo haberla ayudado a abrir esta zona y se la llevó, pues además hay un cerramiento metálico en este punto.

“La medida que tenía ese hueco hace probable que Valeria lo haya podido hacer sola o lo haya hecho inducida por alguien. Genera dificultad entender cómo una niña a la que no le gustaba ir a sitios desconocidos y que tenía una fobia al agua, haya buscado llegar al otro lado haciendo mil maromas para lograrlo”, manifestó.