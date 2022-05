“Se cree la ver..”: Katherine Miranda bromeó con tatuaje que Benedetti se hizo en el brazo

Katherine Miranda y Armando Benedetti, dos de los congresistas que apoyan la campaña presidencial de Gustavo Petro, ahora son tendencia por cuenta de un tatuaje.

En el perfil oficial de Twitter de Miranda se puede ver cómo la representante a la Cámara más votada en las pasadas elecciones legislativas le muestra al mundo el mensaje que tienen Benedetti en uno de sus brazos.

“Todo el mundo dice que los políticos tienen ego, sin lugar a duda yo tengo ego, pero sin duda Benedetti, pero miren esta vaina, soy la ver...”, dice Miranda mientras suelta la risa.

El video ya cuenta con miles de visualizaciones y algunos comentarios, tanto de sus seguidores como contradictores, comenzaron a llegar a su perfil de esta red social. “Pues de cariño le seguiremos diciendo ‘Carever...’, ‘cabez’e’mondá' es más sonoro”, “sin lugar a dudas, Katherine Mirada es la mujer perfecta, inteligente, bella y rebelde”, “tú eres mucho más la verga que Benedetti mi amor. Mucho más”, fueron algunos de los mensajes que llegaron tras la publicación del video.

Hace unos días el senador Benedetti fue tema de conversación en los medios de comunicación luego de que la Corte Suprema de Justicia tomara una importante decisión en el marco de la investigación que se adelanta contra el congresista por el escándalo de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.

El senador Armando Benedetti jamás participó en la trama corrupta de Odebrecht para la firma del contrato de la Ruta del Sol II. A esa conclusión llegó la Corte Suprema de Justicia luego de comprobar una falsedad en la versión rendida por el condenado y corrupto empresario Federico Gaviria Velásquez.

“La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resuelve inhibirse, con fundamento en las consideraciones consignadas en la parte motiva de esta providencia, de iniciar instrucción contra el senador de la República Armando Alberto Benedetti Villaneda”, señaló la decisión del alto tribunal.

Gaviria le dijo a la Corte que Benedetti formaba parte del llamado grupo ‘Los bulldozer’, conformado por varios senadores que, supuestamente, ayudaban a Odebrecht a conseguir contratos a cambio de millonarias comisiones.

La indagación preliminar de la Corte, contenida en un fallo de 100 páginas, encontró que Benedetti jamás estuvo en reuniones del entramado criminal y ni siquiera conocía a Otto Bula, uno de los más implicados y señalado por Federico Gaviria como allegado al senador.

Para la Corte Suprema, el senador Benedetti “no hizo cabildeo alguno por Odebrecht, ni realizó debates al gobierno para presionar decisiones favorables a la firma brasileña, ni visitó los ministerios encargados del tema de la Ruta del Sol”.

Mauricio Pava, abogado defensor, dijo que la “severa investigación de la Corte reconoció la absoluta inocencia del senador y se impuso la verdad judicial sobre la versión pública después de más de 4 años de investigación.”

En Vicky en Semana, el congresista se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Destacó que al día de hoy no hay un solo testigo que diga que él le entregó dinero o que recibió. “No hay uno solo y con eso me han abierto investigaciones, me han vuelto mierda físicamente, psicológicamente, a mi familia; dignidad que creo que ya no la tengo porque me han vuelto mierda a punta de mentiras y de hijuep… como por ejemplo las de Néstor Humberto Martínez ―exfiscal general―”, señaló Armando Benedetti.