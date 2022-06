“Se puede esperar cualquier cosa”: Juan Sebastián Cabal sobre Petro; habló de su campaña

Juan Sebaastián Cabal, uno de los tenistas colombianos más reconocidos actualmente, sorprendió este miércoles a sus seguidores y compartió una publicación con tinte político.

A través de su cuenta personal de Instagram, el vallecaucano mostró su desacuerdo con algunas de las estrategias que ha utilizado el Pacto Histórico durante la campaña electoral, la cual ha estado marcada por los constantes ataques entre los candidatos.

El doblista, de igual manera, aprovechó el momento para compartir un artículo sobre Gustavo Petro y señaló que este hará todo lo posible por posesionarse en la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

“Después de leer esta nota se puede esperar cualquier cosa de este señor”, fue el mensaje que escribió el reconocido tenista para acompañar la publicación, que recibió decenas de comentarios.

En la imagen, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar al líder de la Colombia Humana dando un discurso y al lado el siguiente título: “La campaña del odio y las mentiras”.

Cabe mencionar que Juan Sebastián Cabal no comparte normalmente en Instagram este tipo de contenidos políticos. Sin embargo, no dejó pasar por alto la coyuntura que vive el país y reiteró que no le gustan algunas cosas del cordobés.

Historias Juan Sebastián Cabal - Foto: Instagram: Juan Sebastián Cabal

Gustavo Petro recibió recientemente el apoyo de diez destacados exdeportistas colombianos, incluidos Adolfo el ‘Tren’ Valencia, Manuel Rincón, Willington Ortiz, Óscar Figueroa y María Isabel Urrutia, esta última congresista entre 2002 y 2010.

No obstante, los ciclistas Nairo Quinta y Egan Bernal han anunciado públicamente que apoyarán al ingeniero Rodolfo Hernández. Incluso, el corredor del INEOS Team ha cuestionado fuertemente al cordobés en los últimos días.

Petro habló sobre Egan

Ante estas críticas, el candidato del Pacto Histórico rompió el silencio esta semana y habló en Marca por primera vez sobre sus diferencias con el pedalista. Asimismo, indicó que no está seguro de que este sea quien escribe los mensajes que se leen en sus respectivos perfiles.

“No estoy seguro de que sea Egan el que escriba. Hay un personaje que conozco muy bien, digamos un ‘community manager’ de mucha gente famosa. Usan eso en política y a veces el verdadero personaje ni sabe. Ahí yo cojo mi distancia, porque si yo le respondiera a Egan no sé si es él”, precisó.

El líder de Colombia Humana también indicó que el amor por Zipaquirá es una de las cosas que más lo unen a Egan Bernal. Además, recordó que él fue uno de los fundadores del barrio en el que vivió el ciclista cuando era pequeño.

“Egan es de Zipaquirá. Yo me crie en Zipaquirá. No nací ahí, pero me crie. Nosotros hicimos un barrio para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83. Me gustó esa época porque era construir un país en chiquito. Era un estudiante flacucho, pero cargaba bultos”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “La gente me quiere después de 40 años y aún las personas que están ahí me quieren. Una de las familias que llegó ahí era la de Egan. Yo no sé si él nació ahí, pero se crio ahí, en ese barrio popular. Ese fue un puente y luego se volvió campeón”.

El exalcalde de Bogotá aseguró finalmente, en el informativo, que no le guarda ningún tipo de rencor al campeón del Tour de Francia. Incluso, puntualizó que lo admira por todos los logros deportivos que ha conseguido para el país.