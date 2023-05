Silvestre Dangond regresa a los escenarios: brindará un concierto, ¿cuándo y dónde?, le contamos

Todo parece indicar que el próximo jueves 11 de mayo Silvestre Dangond volverá a los escenarios. Por lo menos así lo dio a conocer en sus redes sociales.

A través de una historia en Instagram, el artista de música vallenata anunció que cantará en la licorera Liquor Dreams, ubicada en Miami, Estados Unidos.

El artista se presentará en una licorera de Miami. - Foto: A.P.I

Lo hará con el propósito de celebrar su cumpleaños número 43 el 12 de mayo.

Para asistir al evento, los interesados deberán comprar una boleta cuyo precio estimado es de 150 dólares, es decir, 670.000 pesos. Ese ticket incluye una foto con el cantante y una botella de Ron Defensor.

El 2022 fue uno de los mejores años laborales para el vallenatero Silvestre Dangond, pues además de llevar su música a varias partes del mundo, logró consolidarse como actor gracias al protagónico que hizo en la serie de RCN Leandro Díaz, inspirada en la historia del juglar.

Estando en la cima de su carrera, Silvestre decide hacer lo que casi nadie imaginó: anunciar su retiro voluntario y temporal de la música, después de pasar muchas horas en tarimas, en el estudio de grabación y el set de la novela, espacios donde brilló con su voz y su talento y que lo pusieron en el radar de todos los colombianos.

Su retiro lo anunció en medio de un concierto a principios de diciembre del año pasado:

“Me duele decirlo y estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero: chao, familia, chao… Y volveré cuando lo sienta y volveré cuando me sienta diferente, con ganas de hacer algo para ustedes de una manera como se lo merecen, porque ustedes me lo han dado todo y merecen todo de mí”, dijo el cantante en su concierto.

Con ese discurso quedó claro que el guajiro se centrará en recuperar fuerzas y ánimos para volver a la música, que lo ha catapultado como uno de los mejores exponentes del vallenato en Colombia.

Es uno de los más experimentales de su género, arriesgándose a unir a su acordeón con otros ritmos musicales como el reguetón, la salsa y hasta la electrónica.

Incluso, hay quienes especulaban que el artista estaría presente en el Festival de la Leyenda Vallenata. El rumor surgió por la información difundida por el medio de comunicación El Plateño, la cual afirmaba que el guajiro habría rechazado la suma de 700 millones de pesos para cantar en el Festival.

No obstante, por más dinero que fuera, el medio señaló que para el artista no fue suficiente. Aquella versión despertó varias críticas en la opinión pública, señalando a Dangond como una persona que ‘perdió la humildad’, decepcionando a su fanaticada.

La información no había sido confirmada o negada por el equipo del cantante de vallenato. No obstante y dado el factor mediático que tuvo el rumor, se conoció la verdadera razón.

A partir de lo expuesto por El Pilón, medio de comunicación de Valledupar, Carlos Bloom, mánager del intérprete, afirmó que la versión tomada con fuerza no era real, por lo cual las pretensiones económicas no eran la razón para que él no se presente.

El verdadero motivo era el retiro de Dangond de los escenarios, el cual fue anunciado desde diciembre del año pasado.

Por otro lado, El Pilón también indicó que la organización del Festival confirmó que nunca le ofreció aquella suma del artista al cantante. Estas declaraciones, tanto de las personas detrás del evento como del equipo de Dangond, hicieron que la buena reputación del cantante de vallenato volviera a estar positiva.

Sus seguidores señalaron que las personas que viralizaron la primera versión se ‘dejaron meter los dedos en la boca’ y fueron engañados con gran facilidad. Además, manifestaron que deberían pedir perdón por los calificativos e insultos que le dirigieron a Dangond.