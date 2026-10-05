Sofía Petro hizo fuertes señalamientos sobre las elecciones en Brasil: “Injerencia de fuerzas extranjeras”

Las elecciones presidenciales de Brasil entraron en una nueva etapa después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro avanzaran a la segunda vuelta, que se realizará el próximo 25 de octubre. En medio de este escenario electoral, Sofía Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, habló con el medio RT sobre lo que está ocurriendo en el país donde actualmente reside.

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Durante la entrevista, Sofía Petro se refirió a las denuncias relacionadas con una posible intervención de fuerzas extranjeras en el proceso electoral. Al ser consultada sobre el riesgo de injerencia, señaló que, en su opinión, existen elementos que deberían ser revisados por las autoridades.

“Con lo que respecta al fraude, siempre son las autoridades competentes quienes tienen que investigar todo tipo de pruebas que existan”, afirmó inicialmente.

Posteriormente, aseguró que dentro de Estados Unidos y Brasil se han presentado denuncias relacionadas con una presunta intervención extranjera en las elecciones. Según sostuvo, también existirían recursos económicos vinculados a las campañas.

“La injerencia de los Estados Unidos y de fuerzas extranjeras en las elecciones está siendo denunciada dentro del propio Congreso de los Estados Unidos, está siendo denunciada por las entidades de investigación de aquí de Brasil y hay fuertes indicios de que realmente hay una injerencia”, manifestó Petro.

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