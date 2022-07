Sucre: mujer muere electrocutada en medio de las inundaciones que se viven en la región

Una tragedia viven actualmente los habitantes de la Mojana sucreña, producto de las inundaciones en la zona, debido a la ola invernal por la que atraviesa el país.

Al hecho de que miles de personas hayan quedado damnificadas por las lluvias, se le suma el drama y el dolor que atraviesa una familia, luego de que una mujer muriera electrocutada cuando se disponía a cerrar la puerta del patio de su casa.

El párroco Freddy Romero, de Sucre, dio a conocer que la mujer fue identificada como Doris Esther Barrios; además, aprovechó para revelar que era una de las más queridas y conocidas en el municipio.

“Era una de mis parroquianas, ella se trasladaba hacia Corozal, Sucre, porque su casa está totalmente inundada. Al cerrar la puerta del patio, tuvo la descarga”. El párroco aprovechó para mencionar que la mujer será sepultada en Corozal, debido a que el cementerio del municipio se encuentra inundado.

Mucho dolor y tristeza da la situación que viven los habitantes de la Mojana. Las inundaciones no dan tregua y cientos de familias están damnificadas. Esta imagen fue captada en localidad de Galindo, en Sucre-Sucre...

La comunidad se ha mostrado indignada debido a que, según ellos, el gobernador Héctor Espinoza no ha enviado las ayudas pertinentes para las personas que han resultado damnificadas en medio de esta temporada de lluvias.

Cabe mencionar que, el pasado 29 de junio, se llevó a cabo en el municipio un plantón para exigirle al gobernador una pronta solución ante la falta de ayuda humanitaria, en medio de las inundaciones que se registran en la zona.

Miguel Bonilla, miembro del grupo La Mojana Renace y uno de los líderes del plantón, se mostró indignado y molesto por el comportamiento del gobernador durante su visita al municipio, ya que según la comunidad solo llevó 400 mercados para una población que pasa de miles de damnificados.

“La población no cree ya en las promesas, las lluvias no cesan, no hay vías de acceso. No sé cuantos muertos y más inundaciones tendremos que pasar para soluciones concretas”.

Bonilla le hizo un llamado al gobernador para que lo atienda a él y a otros integrantes de los grupos, la Mojana Renace y el movimiento S.O.S., quienes se desplazarán este martes -5 de julio- a la sede de la gobernación para exigirle garantías y prontas soluciones a Espinoza.