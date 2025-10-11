Suscribirse

Nación

Temblor en Colombia: sismo sacudió el país en la mañana de hoy sábado 11 de octubre; este fue el epicentro

El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano.

Redacción Nación
11 de octubre de 2025, 2:59 p. m.
Sismo temblor sismografo Colombia
El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano. | Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país en la mañana de este sábado 11 de octubre,

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 07:34 de la mañana y tuvo una magnitud de 3,6.

El epicentro de este temblor ocurrió en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, en el oriente del país.

“ Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-10-11, 07:34 hora local Magnitud 3.6, Profundidad 157 km, Los Santos - Santander, Colombia ”, señaló el Servicio Geológico en su cuenta en X.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales desde de los organismos de socorro, tanto a nivel local como departamental.

Es fundamental tener presente que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país. Debido a su ubicación geográfica, Colombia está en una zona de alta sismicidad, por lo que los temblores son fenómenos relativamente frecuentes.

¿Cómo actuar durante un sismo?

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

temblor
Es importante saber cómo actuar ante un sismo. | Foto: Montaje con SGC / Getty
La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones adicionales:

  • Dentro del hogar: si es posible y seguro hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, ya que podrían trabarse con el movimiento y dificultar la salida.
  • En la calle: mantenga la calma, observe a su alrededor y busque un espacio abierto y seguro. Aléjese de postes eléctricos, cables y fachadas de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución al centro de la vía, prestando atención a los vehículos, cuyos conductores podrían no haber percibido el sismo.
  • Si va conduciendo: reduzca la velocidad de forma gradual y, si las condiciones lo permiten, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de estructuras elevadas como postes, cables o vallas publicitarias.

Noticias relacionadas

