“Tengo miedo porque sé que poderosos que temen que se conozca la verdad me quieren silenciar”, Olmedo López, ratifica que seguirá confesando

“Hoy quiero contarle al país que tengo miedo, tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar, poderosos que le temen a que se conozca la verdad, la verdad que decidí contar, la verdad que he contado a la corte suprema de justicia y a la fiscalía general de la nación, más de 300 folios con pruebas he entregado a la Fiscalía”, afirmó López en el video.