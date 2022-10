Tik tak: Blinken dice sí, y dice no

Suena el segundo Tik Tak te hoy martes 4 de octubre en SEMANA y resultó, como decíamos ayer, de gran profundidad la conversación del secretario de Estado, Anthony Blinken, en su visita a Colombia con el presidente Petro, pero no la diplomática, sino la real, real. Ante todo, Estados Unidos ha sido y seguirá siendo, por lo visto, gran defensor y gran apoyo de los procesos de paz que ha emprendido Colombia. incluyendo este: la paz total, pero no con carta blanca.

Aunque los resultados de las conversaciones se mantienen en reserva, sí se alcanzó a conocer que al secretario Blinken le preocupa una posible tolerancia de este gobierno con la erradicación de los cultivos de coca. Ante lo cual, recibió del Gobierno una respuesta que quién sabe cuánto le guste a Estados Unidos.

Que la erradicación forzada se mantendrá, pero frente a cultivos que no pertenezcan a los propios campesinos, sino a las grandes extensiones. Difícil distinción, porque precisamente los grandes capos utilizan a los campesinos para cultivar la materia prima con la que luego fabrican la cocaína.

De todas maneras, aspersión aérea no habrá y parece que Estados Unidos ya se resignó a esa decisión. Sin embargo, el secretario Blinken sí se irá de Colombia con la preocupación de que, según el anuncio del Gobierno colombiano, una vez centrados en los diálogos de la paz total, la erradicación forzada se suspende; a no ser que no se produzcan acuerdos de sustitución voluntaria, no se dice cuánto tiempo ni bajo qué circunstancias, pero en ese caso sí procederá la radicación forzosa.

Lo cual significa que Colombia está contemplando un lapso experimental en su lucha contra las drogas, que Petro calificó como una catástrofe en las Naciones Unidas y que la adelantará bajo una nueva óptica holística, que es la palabra de moda en Colombia.

Lo que sí no pareció sonarle al secretario Blinken ni por un momento fue la sugerencia de Petro de sacar a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. A lo que Blinken respondió con criterios claros, leyes claras y requisitos claros, los que se usan para elaborar esas listas. Como quien dice, por ahora, no, gracias.

Polémico, políticamente volátil, pero como brújula definitiva en el Congreso, hoy el senador Roy Barreras enfrenta un revés de salud que, con gran transparencia y estoicismo, hizo público ante el país. Da mucha más tranquilidad que el senador Roy esté al frente de las reformas de este gobierno porque, a diferencia de otros congresistas, estudia los temas y los entiende. De manera que le deseamos una muy pronta recuperación que, con su batallador estilo, seguro que logrará. Escuche a María Isabel Rueda.

Suena el primer Tik Tak de hoy martes -4 de octubre- en SEMANA y suena por los lados de la salud del senador Roy Barreras.

Roy, controvertido, batallador, inteligentísimo, criticado, sí por su volatilidad política, logró ubicarse con gran afinidad finalmente en el gobierno Santos y convertirse en un alfil muy importante de su proyecto de paz. Tanto es así que el entonces presidente Santos lo enviaba La Habana cada vez que tenía que destrabar la trayectoria del acuerdo.

Legislativamente, Roy, de profesión médico, fue medular en amoldar el acuerdo de La Habana a la estructura constitucional. Sobre los detalles de esta monumental maroma todavía hay discusiones y entre muchos quedó la idea de que varias cosas se pudieron haber hecho mucho mejor. Entre otras, una justicia contra las Farc, que aún brilla por su ausencia.

Pero desde entonces, el senador Roy Barreras ya se destacaba frente al grueso del pelotón congresional. A Roy le caben los temas en la cabeza y tiene la virtud de entenderlos y, sobre todo, de estudiarlos previamente, cosa no muy usual en el Congreso, hay que decirlo.

Y con algún descache, como la enfurecida que se pegó con una portada reciente de SEMANA sobre la crisis de la salud que a las pocas horas moderó y hasta corrigió, Roy Barreras ha demostrado ser un hombre moderado y tolerante con la crítica.

Por eso produce mucha consideración y preocupación el cáncer de colon que le acaban de descubrir en la Fundación Santa Fe y que él, con gran transparencia y estoicismo, hizo pública su condición, con la advertencia de que lo va a combatir de manera tal que pueda ausentarse lo menos posible de las sesiones del Congreso.

Eso es muy Roy, un hombre combativo de principio a fin, y lo acompañamos en ese empeño que, conociendo su vitalidad, va a lograr. Sería inimaginable que las reformas que vienen en el Congreso, de grueso calado, no cuenten con sus luces. Roy es perfectamente capaz de entender, por ejemplo, la reforma tributaria, la política y la de orden público, que no son los temas profesionales de su vida, pero él los estudia y los maneja, y además son los temas que están en el menú inmediato de este año.

Para no hablar del tema de la salud, el suyo, que necesitará que toda la comunidad científica del país tenga las antenas puestas para que no nos lleven al desastre. Roy estuvo en un momento de la campaña de Petro enfilado a ser su vicepresidente, pero circunstancias políticas lo obligaron a hacerse a un lado y, en cambio, se volvió el hombre clave en el Congreso.

Y la verdad no fue un mal cambio de destino. La presidencia del Senado es un cargo que se nota, en algunos casos, claro, y en su caso, definitivamente. Por eso hay que aspirar a que el senador sortee con suerte este quebranto de su salud. Porque este gobierno, con Roy Barreras a bordo y actuando, da mucha más tranquilidad y seguridad que si su salud le obliga a ponerse al margen por un tiempo. De manera que pronta, muy pronta recuperación, senador Roy.