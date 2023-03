Tik tak: Gustavo Petro y Alejandro Gaviria, a manteles

¿Por qué invitó el presidente a almorzar a su exministro de educación, al otro día de despedirlo? Mientras surgen teorías, crecen las diferencias acerca de la forma como fueron removidas de sus cargos las dos ministras mujeres. Ellas dicen que no les dijeron que las sacarían, mientras el Gobierno jura que sí. Escuche a María Isabel Rueda.

A las 6:10 a. m. suena el segundo Tik Tak de hoy miércoles primero de marzo en SEMANA y suena por los lados del sorpresivo almuerzo que ayer tuvieron en Casa de Nariño el presidente Petro y su exministro de Educación, Alejandro Gaviria, es decir, el despedido almorzando con su “despedidor”.

Lo que no quiere decir que este último ―o sea, Alejandro Gaviria― vaya a abandonar sus objeciones de fondo sobre la reforma de la salud, pero algo tiene que estar preocupando mucho al presidente Petro desde que al día siguiente de despedir a uno de sus ministros estrella, sin duda alguna por sus críticas al proyecto del Gobierno en cuestión de salud, lo sentó a manteles.

Alejandro Gaviria, exministro de Educación. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

¿Será que el mandatario le preocupa que su exministro, ahora en libertad, aumente el tono de sus críticas frente a un proyecto? Que aunque el ministro de Hacienda ya le da el visto bueno, por lo menos a las cuentas financieras que trae el Gobierno, es evidente que dinero para financiarlo no hay, con grave riesgo para la prestación de salud de los colombianos.

Es como si el presidente temiera que Gaviria se ponga a dar entrevistas explicando pedagógicamente qué es lo que arriesga el país si pasa esta reforma, pero también teme que su ministro de Hacienda, que es el temor fundamental, llegue a consumar su anuncio de renunciar si Gaviria era retirado de su cargo y Petro sabe que Ocampo sigue siendo el ancla de la confianza del mundo financiero en la responsabilidad fiscal de este Gobierno.

Aún sigue en vilo el puesto de José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda. - Foto: Banco Interamericano de Desarrollo

Hacerse pasito es lo que Petro puede estar considerando ofrecerle a Gaviria invitándole almorzar a Palacio, porque está consciente de que le quedan más de tres años de gobierno por delante y a los siete meses ya se le comenzó a desbaratar su gabinete presidencial. Como quien dice que el exministro no le ponga más sal a la herida, pero yo no veo a Alejandro Gaviria plegando velas ante sus convicciones de que lo que mal comienza, mal termina.

Por otro lado, la polémica alrededor de la forma despectiva y casi grosera como fueron despedidas las dos ministras mujeres es apenas coherente con la fama misógina del Gobierno de Gustavo Petro. Y además obliga a preguntar ¿Quién miente? ¿Si las ministras, quienes aseguran que se enteraron de su destitución por la locución presidencial? ¿O si es el Gobierno? Porque la cada vez más poderosa secretaria presidencial, Laura Sarabia, lo niega y más bien asegura que los tres ministros supieron con la debida anticipación que no iban más.

Alejandro Gaviria, exministro de Educación Nacional. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Lo cierto es que este Gobierno ha resultado mentirosito y, para la muestra, ese botón de las fotos de las redes del presidente de Colombia con hospitales destruidos que no correspondían a la realidad. Si es capaz de mentir en eso, ¿en qué no lo será?

Sus contradicciones las cierra con broche de oro invitando a almorzar al otro día de botarlo a Alejandro Gaviria, “Usted no me sirve criticando por dentro del gobierno, pero tranquilo, espero que ya por fuera me siga aportando sus valiosas opiniones”. A ver, ¿quién entiende al señor Gustavo Petro?