Risaralda

Tras la muerte de alias Colonia, así se mueven los nuevos emisarios del capo del Clan del Golfo desde Antioquia

La muerte de alias Colonia, a manos de las autoridades, provocó un sismo en esa organización delincuencial.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 10:44 a. m.
Alias Colonia, que para las autoridades eran un emisario del capo del Clan del Golfo Chiquito Malo, fue abatido en Risaralda.
Alias Colonia era un emisario del capo del Clan del Golfo. | Foto: Suministrado a Semana

El miércoles 27 de agosto, el director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana, informó sobre un duro golpe que acababa de sufrir el Clan del Golfo: la muerte de Elmer José Fuentes Muñoz, alias Colonia.

El delincuente llegó a Risaralda después de huir de Antioquia, donde, según las autoridades, activó artefactos explosivos contra la Fuerza Pública en abril y mayo de este año, principalmente en Salgar y San Pedro de los Milagros, hechos que provocaron la muerte de un policía y heridas a dos más.

Una vez en las calles de Belén de Umbría, un pequeño pueblo del centro de Risaralda, habría participado en el asesinato de dos personas.

La muerte de Colonia, que acumulaba una trayectoria de 20 años en el mundo del crimen, según las autoridades, auguraba un momento de tranquilidad para los habitantes de esa zona del departamento.

Sin embargo, nuevos emisarios de alias Chiquito Malo, capo del Clan del Golfo, siguieron las órdenes recibidas por Colonia antes de ser dado de baja, para establecer corredores estratégicos y de movilidad.

“Desde febrero de este año, integrantes del Clan del Golfo han venido ingresando por Jardín y Andes (Antioquia) hacia el corregimiento de San Antonio del Chami (en Mistrató, Risaralda), buscando establecer corredores estratégicos de movilidad y dominio”, dice una investigación al respecto.

ED 2231
Alias Chiquito Malo | Foto: SEMANA

Es así que en las veredas de Mistrató ahora se escucha el alias del Indio, quien habría asumido el mando del Clan del Golfo en esa zona de Risaralda, pero también se habla del Cura y el Soldado, quienes aún tienen ascendencia sobre delincuentes que siguen sus pasos desde Antioquia.

Ellos, según establecieron las autoridades, tienen la orden de consolidar control territorial mediante el tráfico de armas y el homicidio selectivo de quienes se niegan a subordinarse.

Aunque sus movimientos son seguidos de cerca por un fuerte grupo de investigadores, quienes ya empezaron a darles duros golpes que les presagian un futuro no muy distinto al sufrido por Colonia.

Entre la Policía y la Fiscalía capturaron a alias Barbas en Mistrató, quien portaba una pistola Glock y permanece con medida de aseguramiento en la cárcel de La Dorada.

También le echaron el guante a alias Richy y a Simpson, dos hombres del Clan del Golfo acusados de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Capturaron a otros ocho integrantes de esa organización en una meticulosa operación denominada Temis, como la diosa griega que personificaba a la justicia.

Finalmente, tal y como terminaron con Colonia, dado de baja, o Barbas, Richy y Simpson, en la cárcel, podrían terminar los nuevos emisarios de Chiquito Malo, el jefe del clan del Golfo que busca acaparar más poder para esa organización en Risaralda.

Las autoridades resaltaron que el apoyo de los risaraldenses ha sido fundamental para avanzar en la investigación, el siguiente paso es la publicación de un cartel con las siluetas de los más buscados en ese departamento, con el fin de que la comunidad aporte información que facilite su identificación.

Contexto: Gustavo Petro anunció que iniciaron conversaciones de paz con el Clan del Golfo “por fuera de Colombia”

